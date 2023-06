Laboratório de Línguas da UEL abre inscrições para testes de nivelamento em seis idiomas

As inscrições permanecem abertas até sexta (30) por meio do portal do LabLínguas, ao custo de R$ 15,00 por idioma. O pagamento pode ser realizado via PIX ou boleto bancário e os horários dos testes estão disponíveis neste endereço .

O Lablínguas (Laboratório de Línguas) da UEL abre, nesta segunda-feira (26), as inscrições para os testes de nivelamento voltados aos interessados em se tornarem alunos dos cursos de idiomas no segundo semestre de 2023.





Devem realizar a inscrição apenas alunos novos que já tenham algum conhecimento do idioma que desejam cursar, não havendo a necessidade de realização dos testes no caso de alunos novos que desejam se matricular no nível iniciante.

Publicidade





Os testes possuem duração de até duas horas e a divulgação dos resultados ocorrerá no dia 3 de julho.

Uma novidade para o segundo semestre de 2023 é a realização dos testes não somente para o público adulto, mas, também, para crianças de 9 a 12 anos que tenham disponibilidade para fazer aulas de inglês no período vespertino.





As aulas terão início no dia 28 de julho e os horários das turmas que serão ofertadas no segundo semestre já estão disponíveis no portal do Lab Línguas. Dúvidas e mais informações podem ser solicitadas na Secretaria do Laboratório, entre 12h e 18h, ou pelo telefone (43) 3371 4296.