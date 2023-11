Letramento Digital será ampliado e pode chegar a todas as escolas municipais de Londrina

As atividades são realizadas gratuitamente no contraturno escolar e ocorrem duas vezes por semana com aulas de programação, robótica, prototipagem, resolução de problemas, trabalho em equipe, projeto, criatividade e inovação. “A avaliação é muito positiva, considerando o feedback das escolas e responsáveis pelos alunos. Acreditamos que por meio do projeto Letramento Digital, há um maior engajamento dos alunos, melhora na capacidade de resolver problemas, desenvolvimento do raciocínio lógico, além de estimular a criatividade e o trabalho em equipe, competências importantes para o século 21, afirma Mirella Cito Botti, apoio pedagógico de TDIC (Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação) em Educação da Secretaria Municipal de Educação.

Em 2024, o objetivo é atender cerca de 4 mil alunos dos 4º e 5º anos de todas as escolas municipais. O programa é resultado de articulação da deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR) junto ao MCTI. Durante esse ano apenas quatro escolas participaram do projeto e cerca de 680 crianças foram capacitadas.

O Letramento Digital é um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e, entre outros temas, oferece aos alunos aulas com foco em pensamento computacional, programação de computadores e robótica.

O projeto Letramento Digital, implantado neste ano como projeto-piloto em Londrina, deve atender 4 mil alunos da rede municipal a partir do próximo ano letivo. A solenidade para anunciar a ampliação do programa será nesta sexta-feira (10), às 15h30, na Escola Municipal Anita Garibaldi (Zona Leste).

Londrina é pioneira no Brasil para o Projeto Letramento Digital. Isto foi possível por conta da vocação tecnológica da cidade, que possui um ecossistema maduro e bem organizado, alinhado com políticas públicas. Para poder implantar o projeto, a rede municipal de ensino se organizou tanto para que os seus docentes fossem capacitados e depois levassem o conhecimento aos alunos quanto para receber multiplicadores externos, responsáveis por atuar voluntariamente nessa ação. A partir do próximo ano serão abertas as inscrições para o processo seletivo para formação de multiplicadores.





“O programa Letramento Digital junto ao projeto Wash contribuíram muito para a aprendizagem dos alunos. Percebemos uma autonomia na criança quanto a solução de problemas, raciocínio lógico e principalmente um interesse para as áreas da física e eletricidade. Penso que esses tipos de programas só somam nas necessidades pedagógicas em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) . A programação na educação básica permite o aluno a ter acesso às TDICS e o estimula a pensar desplugado e utilizar os princípios da robótica e aplicar nas necessidades cotidianas”, afirma Thatiane Verni Lopes de Araújo, gestora da Escola Municipal Roberto Pereira Panico.





A Positivo Tecnologia, Softex e Facti estão articuladas em parceria para a realização dessa iniciativa. Mediante o uso de recursos do PPI da Lei de Informática coordenado pela Softex - entidade que está gerenciando dezenas de ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e Capacitação no âmbito do Programa MCTI Futuro -, a Facti coordena e executa o Projeto Letramento Digital com o apoio da Positivo Tecnologia, por meio do Educacional - Ecossistema de Tecnologia e Inovação.