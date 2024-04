UEL: inscrições para bolsas de inclusão social da Fundação Araucária vão até 3 de maio

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu as inscrições para concorrer ao Processo de Seleção Socioeconômica e Acadêmica para concessão de bolsas do PIBIS (Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social – Pesquisa e Extensão Universitária 2024), por meio da Chamada Pública da FA (Fundação Araucária).





Os estudantes interessados têm até o dia 3 de maio para se inscrever, somente via internet, preenchendo o formulário eletrônico e anexando os documentos digitalizados.

Os candidatos vão concorrer a bolsas no valor de R$ 700,00, com dedicação de 20h semanais. O quantitativo de bolsas só será divulgado pela Fundação em junho – atualmente, a UEL dispõe de 131 bolsas nessa modalidade.





Segundo o Edital, poderão concorrer apenas estudantes regularmente matriculados em um dos cursos de graduação da UEL, que optaram, no ato de inscrição dos Processos Seletivos de Ingresso Inicial, por uma das modalidades do Sistema de Cotas; por Vagas Suplementares; que ingressaram pelo PEC-G (Programa de Estudantes-Convênio de Graduação); ou que ingressaram pelo Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná.

A lista de documentos necessários para a inscrição, tanto do candidato autossuficiente quanto do dependente economicamente, pode ser encontrada nos anexos I e II, no mesmo local em que deve ser feita a inscrição.





Também estão disponíveis no site a declaração e a declaração individual de autossuficiência, nos anexos III e IV. Os documentos dos anexos I e II devem ser digitalizados, em formato PDF ou JPEG, e anexados até o dia 3 de maio.

Para concorrer à bolsa de, os participantes não podem ter simultaneamente qualquer modalidade de bolsa (ou benefício semelhante) de outro programa da UEL, ou de outra agência de fomento nacional, inclusive estágios. Casos de recebimento de Auxílio Permanência SEBEC/UEL, o Auxílio Permanência Indígena e da bolsa do Programa de Formação do Estudante Empreendedor/a do Fundo Paraná são as únicas exceções.





O edital com a lista dos candidatos com inscrições deferidas e indeferidas no processo de seleção socioeconômica será publicado no dia 14 de junho, a partir das 17h, no site da inscrição.