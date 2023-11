MEC aprova Faculdade de Medicina para Arapongas, anuncia prefeito

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSC), anunciou nesta sexta-feira (17) que a comissão técnica do MEC (Ministério da Educação) deu parecer favorável pela criação da Faculdade de Medicina em Arapongas.





A comissão do MEC esteve na cidade no início do mês, quando inspecionou as atuais instalações do Honpar (Hospital Norte do Paraná), localizada no final da rua Gaturamo, ao lado do campus da Unopar.

Publicidade

Publicidade





“É uma notícia fantástica para Arapongas porque ela marca uma nova fase na história do desenvolvimento do nosso município, com reflexos também para toda a região”, comemora o prefeito. O projeto ainda segue tramitando em Brasília, antes da assinatura do ministro da Educação, Camilo Santana, e publicação no Diário Oficial.





Sérgio Onofre lembrou que a Faculdade de Medicina é uma luta que vem desde 2017. “Arapongas, que já é um polo de serviços na área da saúde, tende a avançar muito mais com a vinda dessa faculdade. Além de abrir perspectivas para os jovens de Arapongas e região, ela certamente vai atrair estudantes e professores de todo o Brasil, ajudando a impulsionar o desenvolvimento do nosso município”, avalia o prefeito.