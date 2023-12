MP questiona licitação para compra de garrafas d'água para escolas municipais de Londrina

O MP-PR (Ministério Público do Paraná) enviou um ofício para a Prefeitura de Londrina pedindo informações sobre a licitação aberta pela secretaria de Educação para a compra de 57.048 garrafas de água de plástico para os cerca de 47 mil alunos da rede municipal de ensino. No dia 23 de novembro, a FOLHA mostrou que o poder público londrinense pretende gastar até R$ 727 mil pelos objetos, que deverão ser distribuídos no ano que vem.





Na resposta às indagações da instituição, o município afirmou que “durante a aquisição inicial das garrafas para os alunos, foram identificados problemas relacionados ao material, afetando a qualidade da água e a segurança contra possíveis doenças transmissíveis, como a Covid-19”. Também disse que “mesmo após uma segunda compra, embora o produto adquirido fosse de alta qualidade, persistiram questionamentos acerca do material e do sistema de fechamento das garrafas.”





