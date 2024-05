UENP cria Curso de Tecnologia em Fruticultura

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) vai implantar o Curso de Tecnologia em Fruticultura, autorizado no mês passado pelo Governo do Estado. Vinculado ao Centro de Ciências Agrárias do câmpus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, o novo curso de graduação visa atender à vocação regional do Norte Pioneiro e será ofertado na modalidade presencial, na cidade de Santo Antônio da Platina. Anunciado nesta quinta-feira (16), o curso é o primeiro da UENP para habilitação de profissionais tecnólogos.







Haverá ingresso de 25 estudantes por ano. Para a primeira turma, a UENP está organizando uma seleção exclusiva e gratuita, com base na média aritmética do histórico escolar do Ensino Médio. A proposta ainda vai passar pela apreciação e aprovação do Consuni (Conselho Universitário), com expectativa de publicação do edital ainda neste mês de maio e matrículas e começo das aulas em agosto deste ano. As demais turmas entrarão a partir de dos vestibulares da instituição de ensino superior.

As aulas do novo curso acontecerão no período noturno, no CDTI (Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação), a partir de uma parceria firmada entre a UENP e o município de Santo Antônio da Platina. O CDTI foi inaugurado em 2020, depois de receber investimento público do Estado, da ordem de R$ 1,4 milhão, para a reforma estrutural do prédio e a compra de equipamentos. Os recursos foram assegurados pelo Fundo Paraná, dotação orçamentária administrada pela Seti para o fomento científico e tecnológico.





O Curso de Tecnologia em Fruticultura recebeu parecer favorável da Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), com base na Lei nº 20.933/2021, a chamada LGU (Lei Geral das Universidades). Essa normativa reforça a autonomia administrativa, didático-científica e de gestão financeira e patrimonial das sete universidades estaduais do Paraná. A nova graduação foi constituída sem ônus de contratação de professores ou outros investimentos do Tesouro Estadual.

Segundo o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, o novo curso atende a uma demanda regional para formação na área da agricultura. “Considerando que o Norte tem a fruticultura como uma atividade importante, sobretudo na agricultura familiar, é fundamental propiciar oportunidades de formação profissional para o emprego de técnicas mais adequadas para o cultivo, a fim de aumentar a produtividade e a geração de emprego e renda, principalmente nas pequenas propriedades rurais”, afirmou.





Ele reforça a importância de alinhamento estratégico das ações desenvolvidas pelas instituições de ensino superior ligadas ao governo com as vocações regionais. “Essa nova graduação está sendo implantada de forma alinhada com uma orientação do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, para que as universidades estaduais possam, cada vez mais, atender demandas das áreas de abrangência”, salientou.

