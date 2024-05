UEL: seis especializações estão com inscrições abertas para segundo período de 2024

A partir desta sexta-feira (17), a UEL (Universidade Estadual de Londrina) está com inscrições abertas, para seis cursos de especialização com início no segundo período letivo de 2024. são cinco cursos de três centros de estudo.





As inscrições devem ser feitas de forma exclusivamente online, no site da ProPPG preenchendo a busca com o curso desejado. As aulas do segundo período letivo de 2024 começam em 5 de agosto.

As especializações oferecidas são em Odontologia (CCS), Machine Learning e Big Data (CCE); Perícia Contábil e Auditoria (Cesa); Engenharia de Estruturas; Engenharia de Segurança do Trabalho; e Projeto Arquitetônico: Composição e Tecnologia do Ambiente Construído.





O edital prevê isenção deste valor para candidatos que prestaram serviços durante o período eleitoral e doadores de sangue credenciados. O resultado da seleção será divulgado na página de cada curso. Caso haja suplentes, a convocação será feita em até uma semana após o início do período letivo. O valor da inscrição é de R$ 81.

As informações referentes ao período de inscrições, número de vagas, documentos necessários, período, critérios de seleção e data da divulgação dos resultados podem ser encontradas nos links dos respectivos cursos de especialização:





Centro de Ciências da Saúde:

Especialização em Ortodontia





Centro de Ciências Exatas

Especialização em Machine Learning e Big Data





Centro de Estudos Sociais Aplicados

Especialização em Perícia Contábil e Auditoria





Centro de Tecnologia e Urbanismo

Especialização em Engenharia de Estruturas

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Especialização em Projeto Arquitetônico: Composição e Tecnologia do Ambiente Construído





Mais informações sobre as especializações da UEL estão na página da ProPPG (Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação).





(Texto alterado às18h11, a pedido da UEL, para a inclusão da especialização em Ortodontia)