Museu de Zoologia abre para visitação neste sábado, das 9h às 11h

O Museu de Zoologia da UEL (MZUEL) abrirá neste sábado (2), das 9h às 11h, para visitação da comunidade externa. A visita poderá ser feita sem agendamento e custa R$ 5. Crianças até cinco anos não pagam. O Museu fica no Centro de Ciências Biológicas (CCB), no Campus Universitário.



Na visita, o público poderá ter uma aula interativa, observando detalhes das 37 mil peças da coleção – mamíferos, aves, anfíbios, répteis, insetos, crustáceos e peixes. Durante o roteiro, o visitante poderá ainda ser guiado por estudantes bolsistas e professores, que poderão auxiliar com informações técnicas e científicas.