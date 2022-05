Mutirão de exames oftalmológicos vai atender cem alunos de Londrina no sábado

Neste sábado (14), das 8h às 12h, a SME (Secretaria Municipal de Educação) e o Hoftalon (Hospital de Olhos de Londrina (Hoftalon) vão realizar um mutirão de consultas oftalmológicas para os estudantes da rede municipal de ensino. A ação será no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Antonieta Trindade, que fica na Rua Salim Sahão, 60, no Alto da Boa Vista, zona norte.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Durante a manhã, cerca de cem alunos da Educação Infantil vão passar por uma consulta médica e farão exames oftalmológicos. Equipamentos médicos portáteis, que serão levados até o local, permitirão a montagem de um consultório. Com isso, as crianças que não têm poder aquisitivo receberão gratuitamente a prescrição médica com o grau correto e a armação dos óculos.

Continua depois da publicidade





Os alunos de zero a 5 anos que participarão desse mutirão foram indicados pelos professores dos Centros Municipais de Educação Infantil localizados na região norte. Isso porque, de acordo com a gerente de Educação Especial da Secretaria de Educação, Cristiane Sola, os educadores são capacitados pelos médicos do Hoftalon para realizarem a avaliação de acuidade visual nas crianças. Quando eles constatam alguma dificuldade visual nos pequenos, já encaminham para o atendimento médico especializado que acontece nos mutirões, como o de sábado.





Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, é importante que as crianças da rede municipal de ensino tenha a oportunidade de se consultarem com médicos especialistas durante esses mutirões, porque assim é possível identificar precocemente as patologias oculares que podem interferir na qualidade de vida e nas aprendizagens das crianças.





Continua depois da publicidade

“Sabemos que a dificuldade visual afeta diretamente o desempenho das crianças na escola e, por meio da parceria da Prefeitura com o Hoftalon, os professores conseguem perceber se há algum grau de dificuldade na leitura, dependendo da distância e do tamanho das letras. Assim, as crianças passam pela triagem. Aquelas que têm dificuldades visuais e não sabem, recebem os óculos, o que dá mais qualidade de vida para elas e vai ajuda no processo de aprendizado”, acredita Moraes.