No vestibular UEL, Platão, Aristóteles e Escola de Frankfurt são temas recorrentes

Dentro de sua essência nas Ciências Humanas, a filosofia faz parte do Vestibular da UEL desde 2003. Para reforçar seu caráter de importância, a disciplina já foi integrante das provas de conhecimentos específicos de outros 14 cursos: administração, artes cênicas, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências sociais, design de moda, direito, educação física (licenciatura), música, pedagogia, psicologia, relações públicas, secretariado executivo e serviço social.

Hoje, maior de idade, a filosofia encara o novo formato do vestibular, sem as características questões dissertativas, e com uma redução no número de questões na prova de conhecimentos gerais. “Em vestibulares anteriores, a expectativa era sempre da prova apresentar de cinco a oito questões. Levando em consideração a edição 2021, já no modelo adaptado, a gente espera que esse número caia de três a quatro”, comentou o professor de filosofia do Colégio Marista Guto Pires. “Dessa forma, também se minimiza os chutes. Por outro lado, o número de autores dentro dos eixos temáticos aumentou. É mais conteúdo para um número menor de questões”, acrescentou.

A Folha de Londrina, em parceria com o Colégio Marista, inicia nesta edição de 3 de janeiro a publicação de simulados que o ajudarão a se preparar para o vestibular da UEL. Nesta segunda-feira, veja as questões da área de ciências humanas selecionadas pelos professores do Marista. Todas as segundas-feiras, até os dias que antecedem o concurso da Universidade Estadual de Londrina, a Folhavest traz conteúdos relacionados à prova da maior universidade estadual do Paraná.







Leia mais em: https://www.folhadelondrina.com.br/geral/no-vestibular-da-uel-platao-aristoteles-e-escola-de-frankfurt-sao-temas-recorrentes-3149484e.html