Cartão de resposta do Concurso Nacional Unificado estará disponível em 3 de junho

O cartão de resposta das provas do Concurso Nacional Unificado estará disponível no site oficial da seleção ( www.gov.br/concursonacional ) no dia 3 de junho, informou o MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos).

Os exames serão realizados no próximo domingo, 5 de maio, de manhã e à tarde, em 228 cidades do país, incluindo todas as capitais. Ao todo, há 2,1 milhões de inscritos disputando 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. É o maior concurso do tipo já realizado.

A polêmica envolvendo as provas, que não poderão ser levadas para casa por questões de segurança, tomou conta da internet na última semana. Esses documentos, no entanto, serão disponibilizados em PDF na página do concurso, às 20h do dia 5.



O candidato não pode anotar nada no cartão de confirmação do concurso, que deverá ser impresso e levado no dia do exame. Se fizer isso, estará eliminado. Desta forma, não há como anotar suas respostas e terá de esperar até 3 de junho para ver seu gabarito.

A prova será realizada em dois horários diferentes. O exame da manhã começará às 9h (horário de Brasília), com a abertura dos portões às 7h30 e o fechamento será 8h30. A duração será de 2h30.



No mesmo dia ocorrerá a segunda prova, que começará às 14h30, com os portões abrindo às 13h e fechando às 14h. Os concorrentes terão 3h30 para entregar o teste. Segundo o MGI, os candidatos deverão deixar o local de prova no intervalo dos dois exames.

COMO SERÁ O RECURSO



O recurso deve ser feito somente através do site oficial do CNU e será disponibilizado um item chamado Interposição de Recursos no item "Área do candidato".

No recurso, o candidato não deve se identificar e precisa preencher as informações solicitadas. Não serão aceitos os pedidos enviados por email, fax, Correios ou após o dia 8 de maio.



A imagem digital das provas discursivas será disponibilizada em 21 de junho, e o pedido de revisão poderá ser feito entre 21 e 22 de junho.

