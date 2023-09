Como se proteger da energia negativa dos outros

Nem sempre é fácil se afastar de pessoas com a energia negativa ou ainda que desejam mal. Elas podem ser de um familiar ou de alguém no trabalho. O jeito é se proteger.







O místico, astrólogo e tarólogo Victor Valentim explica que é preciso tomar cuidado com a influência das energias que estão em casa (se for um parente ou vizinho que vai te visitar) ou na rua.

"Quando você sai de casa, você automaticamente vai sofrer influência das pessoas que estão no seu externo. O que você pode fazer durante seu dia a dia, por exemplo, na parte do trabalho, em reuniões ou coisas do tipo, é cruzar os braços. Toda vez que você sofrendo influências energéticas de uma pessoa por meio de telepatia, uma pessoa que não gosta de você, é muito importante que você feche os seus campos energéticos, os seus chakras. É como se fosse uma linguagem corporal. Quando você cruza os braços ou cruza as pernas, é uma forma que você se protege para que nenhuma influência energética dessas pessoas externas venham para você", pontua.





"Se essa energia está dentro da sua casa, é muito importante que você sempre cuide da energia da sua casa e do seu quarto. Ela é como se fosse um ar, flui pelo local e é conectada a você e a todos ao seu redor. Por isso, esse magnetismo dessa pessoa precisa ser purificada. A energia do ar normalmente a gente purifica com métodos antigos utilizados nas práticas dos nativos da terra dos antigos indígenas, que são por exemplo o palo santo, a salvia branca, que são métodos de defumação natural. Você pode usar bastões de ervas para defumar o ambiente. Isso pode ser feito em casa ou no trabalho para se proteger dessas energias ruins", comenta.

Valentim ensina um truque comum caso você sinta muita energia negativa de pessoas no trabalho ou em outros ambientes externos. "Você pode tampar o seu umbigo. Isso é uma forma de você tampar o campo vibracional de entrada e saída das suas energias vitais, que ficam no chakra umbilical, que é o seu ectoplasma que circula ali. Quando você tampa o umbigo em alguns eventos você pode proteger essa entrada e saída de energia. Além disso, pode utilizar pedras e cristais que protejam sua energia, como por exemplo a turmalina negra, a obsidiana, a ônix e a cianita negra (vassoura de bruxa). Essas quatro pedras são muito boas para proteção energética para você se proteger contra vibrações de pessoas negativas. Dessa forma, se você sai com essas pedras, se você cuida do seu campo vibracional com defumações, com banhos, isso vai auxiliar muito você a se proteger de zicas e encostos de pessoas externas", destaca.





E como saber se você está absorvendo a energia negativa de alguém ou se tem alguém desejando o seu mal mentalmente? O místico pontua os principais sintomas. É importante salientar que alguns deles podem ser causados por problemas de saúde. Então, é importante você procurar um médico, além de cuidar do seu espiritual.

"Pessoas que sofrem muita dor de cabeça, dificuldades para dormir, sentem muita dor muscular. Isso tudo é influência, às vezes, mental de pessoas que estão desejando seu mal. O que é indicado? Tomar banho de ervas, fazer as defumações".





"De que forma você pode tomar um banho de erva de forma bem prática, fácil e simples? Pegue um ramo de alecrim fresco, pendure no chuveiro e liga a água. Só de o alecrim bater na água e tocar no corpo vai auxiliar numa purificação energética positiva. Os banhos de água do mar, banhos de cachoeira, a reconexão com a terra é muito positiva para as pessoas também voltarem ao seu estado de harmonia e se sentirem mais calmas, mais tranquilas e reenergizadas", afirma.





O místico diz que é inevitável não ter influência de energias negativas. "Saiu de casa, você vai ter influência. Essas purificações, limpezas e energizações precisam ser constantes, serem feitas esporadicamente. Você sempre vai trabalhar com seu campo físico, mental, emocional e espiritual. Muitas pessoas estão passando por problemas de ansiedade e depressão porque precisam cuidar desses campos energéticos. Não adianta ficar só acendendo vela.Tem que fazer exercícios físicos, alimentação saudável, cuidar da mente, fazer coisas que são saudáveis", finaliza.