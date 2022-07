Aberta seleção socioeconômica para isenção ou desconto na taxa do Vestibular 2023 da UEL

Está aberto o prazo para pedidos de isenção ou desconto da taxa do Vestibular UEL 2023 por análise socioeconômica, realizada pelo Serviço de Bem-Estar à Comunidade (Sebec) da UEL. Os candidatos deverão preencher o formulário no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) e enviar a lista de documentos exigidos. O prazo termina dia 15 de julho, às 17h.

Têm direito ao desconto total ou parcial da taxa os estudantes que frequentaram o Ensino Fundamental e o Ensino Médio completo na rede pública de ensino, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e ou que foram bolsistas da rede privada de ensino, com bolsa integral, conforme especificado na Instrução de Serviço Conjunta Sebec/Cops/Proaf N° 001/2022.

Segundo a assistente social do Sebec, Gabriela Ferreira Viana da Silva, houve uma redução do número de documentos comprobatórios exigidos, ato que visa facilitar o processo para que mais candidatos se inscrevam. Confira a lista completa da documentação.





Análise Socioeconômica





Nessa modalidade, o desconto total ou parcial da taxa se baseia na renda per capita da família, a partir da análise dos documentos enviados pelos candidatos. A instrução de serviço define os seguintes valores: até R$ 1.212,00 de renda per capita, os candidatos conseguem isenção total da taxa. Com renda de até R$ 1.818,00, é possível desconto de 50%. Até R$ 2.424,00, o desconto será de 30%.





Após envio e análise, o resultado preliminar será divulgado dia 12 de agosto. Os candidatos terão alguns dias para entrar com recursos e, em 22 de agosto, será publicado o resultado final no site da Cops.





Gabriela afirma que, diferente das outras seleções, esta não é excludente, por isso os candidatos não concorrem entre si. “Essa é nossa única seleção que não exclui. Quantas pessoas estiverem dentro dos critérios serão atendidas. A intenção é minimizar os impeditivos e agregar mais pessoas”, explica.





Isenção pelo NIS





Outra modalidade de isenção adotada pela UEL é pelo Número de Identificação Social (NIS), do Cadastro Único (CadÚnico). Na última sexta-feira (8), o Sebec divulgou o resultado final do processo, que beneficiou 1.289 candidatos com 100% de desconto na taxa de inscrição do Vestibular. Este ano, 2.078 candidatos solicitaram isenção pelo NIS.





Vestibular 2023





Após o resultado de ambas as modalidades, os candidatos devem, obrigatoriamente, fazer a inscrição no Vestibular para garantir a participação no processo seletivo. O prazo estará aberto de 25 de agosto a 10 de outubro. As provas serão aplicadas em duas fases: dia 5 de março (1ª fase) e dias 2, 3 e 4 de abril (2ª fase).