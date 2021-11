Alunos do P4 e P5 retomam aulas presenciais na rede municipal de Londrina

A partir desta segunda-feira (8), os alunos dos P4 e P5 da rede pública municipal de Londrina estão retornando às aulas 100% presenciais. Os pais e responsáveis pelos estudantes das escolas municipais, dos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e das instituições conveniadas à Prefeitura de Londrina podem optar por enviar os alunos para o ensino presencial ou mantê-los no sistema misto, que inclui aulas remotas, transmitidas de forma on-line. A escolha é facultativa e cabe aos responsáveis pela criança.

O objetivo é garantir a saúde e a segurança de todas as crianças matriculadas na rede municipal, por isso as unidades escolares precisam seguir o plano de retomada do ensino presencial. Nele estão garantidas as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, como a disponibilização de álcool em gel, do distanciamento social, higienização dos calçados nos tapetes sanitizantes e a medição da temperatura corporal. Ao todo, são 4.817 alunos estão matriculados no P4 e outras 5.365 crianças estão no P5, o que totaliza 10.182 estudantes nos dois anos.

A secretária Municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, lembrou que a retomada presencial tem ocorrido de forma gradativa e organizada. “As unidades escolares têm colocado em prática o plano de biossegurança e nossa avaliação é muito positiva. Temos mais de 90% das famílias que mandam os alunos todos os dias para as escolas. Assim, hoje, completamos o retorno 100% presencial das crianças a partir de quatro anos, lembrando que o retorno presencial é uma opção das famílias”, pontuou a secretária de Educação.







Sobre isso, a gerente de Formação Continuada da Secretaria de Educação, Viviane Barbosa Perez, reforçou que o retorno 100% presencial do P4 e P5 continua sendo uma opção, que os pais e responsáveis têm para fazer. Assim, as famílias que não se sentirem seguras podem continuar com as crianças no ensino remoto.

“A gente entende que o retorno presencial é importante para os alunos, tanto pedagogicamente, quanto para o processo de socialização, porque presencialmente as crianças têm a oportunidade de conviverem com seus pares, com os professores e com a comunidade tendo experiências no ambiente escolar, que são insubstituíveis”, disse a gerente.





As famílias que optarem por continuar com o ensino remoto vão receber normalmente o material impresso entregue pela Secretaria Municipal de Educação, assim como terão as aulas pelo Google Meet e o apoio presencial. O retorno inclui a última fase de retomada presencial dos alunos do ensino infantil da rede municipal, que teve início gradativamente em 4 de outubro com os alunos dos 5º anos.





Os bebês de zero a três anos também já retornaram 100%, contudo, de modo parcial, sendo 50% deles no período matutino e 50% no vespertino. O ano letivo atual deve encerrar a partir da terceira semana de dezembro.