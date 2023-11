Arapongas: Mais três colégios estaduais vão ter modelo de ensino cívico-militar

Na solenidade de apresentação dos 13 novos guardas municipais de Arapongas, nesta sexta-feira (10), o prefeito de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), Sérgio Onofre (PSD), anunciou a implantação do modelo cívico-militar em mais três colégios estaduais. São o Colégio Estadual Júlia Wanderley (Centro), Colégio Irondi Pugliesi (zona Sul) e Colégio Racanello Sampaio (vila Araponguinha).





Na primeira fase de implantação do programa, Arapongas já havia incluído três outros colégios estaduais no modelo cívico-militar: Marquês de Caravelas, Walfredo Silveira Correa e Francisco Ferreira Bastos.

“Nós ganhamos mais três colégios cívico-militar. Os trâmites necessários serão tomados. É isso que queremos para a nossa cidade. Um ensino de qualidade e que resgate valores importantes, desde a Rede Municipal até a Rede Estadual”, afirma.





Ainda nesta manhã, Onofre esteve reunido com diretores e representantes dos três colégios para o registro formal. O ato contou ainda com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Nickenig (PSD).





A rede municipal de Arapongas conta com duas escolas com a disciplina cívico-militar: a Escola Municipal dra Maria Hercília – a primeira instituição do Paraná a adotar o modelo de ensino - e a escola Alzira Horvatich, na região do conjunto Flamingos. A proposta da gestão é de ainda implementar a disciplina na Escola Municipal Enzo Daleffe, na região do jardim Caravelle, a partir de 2024.