Londrina lança dois concursos culturais para festividades do Natal

Na momento da solenidade, o presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, que está representando o prefeito Marcelo Belinati (PP), explicou como serão conduzidos os concursos de Fotografia e o da nova logomarca em alusão ao aniversário de 90 anos de Londrina, data que será celebrada em 2024. As inscrições de ambos os concursos serão abertas nesta sexta-feira (10).

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Para participar do concurso de Fotografia, é preciso carregar na plataforma www.theiaap.com/e/londrinatal2023 até duas fotos inscritas por pessoa do dia 10 de novembro até 30 de dezembro, prazo final de inscrição.





Os jurados irão escolher três finalistas que disputarão os prêmios de R$ 500 para o primeiro lugar, R$ 300 o segundo, e o terceiro vai receber R$ 200, além de medalhas e menções honrosas aos demais participantes. O concurso de Fotografia é uma organização do Foto Clube com apoio da Codel, LAVi Governança do Audiovisual e Londrina Inteligente.

“A ideia é que as pessoas possam se manifestar no sentido de expressar seus olhares e mostrar sua arte, apreciar a beleza da ornamentação natalina e compartilhar com os demais estes sentimentos”, declarou o presidente do Foto Clube de Londrina, Manoel Liziero.





O presidente do Foto Clybe pontuou o tema natalino, a composição e o impacto que a imagem deve causar nas pessoas, alguns dos critérios para o julgamento.

