Astrofotógrafos homenageiam leão da Itália que fugiu de circo

Até as estrelas homenageiam o leão de Ladispoli, famoso por ter escapado da vigilância do circo em que estava na tarde de sábado (11) e ter vagado pela cidade.





O Grupo de Astrofotógrafos de Palidoro (Fiumicino) decidiu dar o nome de Ladispoli a um aglomerado de estrelas que fica dentro da constelação de Leão, anunciando a iniciativa em uma postagem no Facebook.

Publicidade

Publicidade





O aglomerado está no trapézio formado pelas estrelas principais e é composto por centenas de estrelas.





É bem brilhante e facilmente observável até mesmo com binóculos, no entanto, os detalhes podem ser mais bem apreciados com um telescópio.

Publicidade





Leão é uma constelação zodiacal do céu do norte, facilmente identificável no período de dezembro a junho.





A estrela mais brilhante da constelação é Régulo, de cor azul e a uma distância de 77 anos-luz, que junto com Aldebarã, Antares e Fomalhaut forma o quarteto conhecido na antiguidade como 'estrelas reais'.





Dentro dos limites de Leão, são conhecidos vários sistemas planetários. O mais povoado é o da estrela HD 102272, ao redor da qual orbitam dois planetas com características semelhantes às de Júpiter, mas mais massivos.