Aulas da primeira turma do Empregatech começam nesta segunda-feira

Começam as aulas nesta segunda-feira (8) da primeira turma do Programa Empregatch, que oferece qualificação profissional gratuita para jovens de Londrina. Seu objetivo é proporcionar a qualificação profissional gratuita para jovens entre 17 e 25 anos, na área de Tecnologia da Informação (TI). O lançamento do programa promovido pela Prefeitura de Londrina ocorreu no auditório do Senac Londrina Centro.





Os alunos foram selecionados pelo Senac-PR, parceiro da prefeitura no projeto, que vai custear todo o período de estudo desses alunos. Com a carga horário total de 240 horas, as aulas vão ser ministradas diariamente na sede do Senac.



A grade curricular inclui visitas técnicas e guiadas nas empresas de tecnologia que fazem parte da Abratic (Associação Brasileira de Tecnologia, Inovação e Comunicação), do APL (Arranjo Produtivo Local), da TI Paraná e do APL de TIC.





O Empregatech foi desenvolvido pela Diretoria de Ciência e Tecnologia da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), alinhada a empresas de tecnologia da cidade.