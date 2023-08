Bibliotecas públicas de Londrina fazem campanha por devolução de livros

O SBPML (Sistema de Bibliotecas Públicas do Município de Londrina) lançou a campanha “Compartilhe Conhecimento: Devolva o Livro” na última segunda feira (21), com objetivo conscientizar e incentivar os leitores para que devolvam livros emprestados com prazo vencido de devolução. A campanha estará em vigor até o dia 30 de outubro, também com o objetivo de auxiliar a expandir o conhecimento, pois quanto mais livros foram devolvidos mais pessoas terão acesso a eles.





Essa iniciativa começou após uma reunião mensal de equipe das sete bibliotecas públicas de Londrina para políticas de gestão. Os funcionamentos, diretrizes, projetos, capacitação, entre outras coisas. Em um dos momentos de discussão sobre o acervo, foi mencionada a questão dos livros atrasados, então surgiu a ideia desta campanha de devolução dos livros, principalmente porque muitas pessoas que estão com os livros há bastante tempo têm vergonha de devolver, pois passou muito do prazo.

A diretora das bibliotecas públicas, Leda Araújo, reforça a importância da participação da comunidade: "Se a pessoa que pegou o livro não devolver, outros leitores não terão acesso àquele livro, além do órgão que ficar sem a obra no seu acervo. Além de sensibilizar as pessoas, o objetivo da campanha também é mostrar que os livros são para todos”.





PEGUEI O LIVRO E PERDI. O QUE FAÇO?

Nesse caso você vai comprar outro livro e devolver como uma forma de troca, garantindo que este bem público continue circulando.





Sem contar que as pessoas que estiverem com os livros atrasados há mais de três meses e estiverem devolvendo estes livros, poderão concorrer a diversos prêmios especiais logo após preencherem o cupom quando fizerem a entrega dos volumes. Entre os prêmios estão: livros, vale descontos em livros de sebo e livrarias.





