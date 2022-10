Cadastro escolar para matrículas do P4 ao 1º ano encerra em 14 dias

A Secretaria Municipal de Educação (SME) lembra os pais e responsáveis pelas crianças de 3 a 6 anos, que desejam matricular seus filhos na rede municipal de ensino em 2023, em turmas do P4, P5 e 1º ano, que o prazo para primeira etapa da chamada pública escolar encerrará em 16 de outubro, ou seja, em 14 dias. Até o momento, 11 mil crianças estão cadastradas, porém a estimativa da Prefeitura de Londrina é que restem, ainda, 4 mil crianças a serem cadastradas. Os interessados precisam acessar o site da Prefeitura de Londrina, no link www.londrina.pr.gov.br/matriculas2023 e preencher os dados necessários.

Para a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, é importante lembrar que essa fase é obrigatória para todos os alunos que vão pleitear uma vaga no P4, P5 e 1º ano, para o ano letivo de 2023, nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), nos Centros de Educação Infantil (CEIs) e nas escolas municipais. Por isso, tanto aqueles que já estudam na rede municipal, quanto os que serão transferidos da rede particular ou que farão sua primeira matrícula devem se inscrever. "É importante ressaltamos que o chamamento para a matrícula de 2023 é obrigatório e está aberto somente até o dia 16 de outubro. Até agora, mais da metade das famílias já se inscreveram, mas ainda faltam 4 mil crianças serem matriculadas, então convidamos os pais e responsáveis para acessarem o site da Prefeitura e preencherem os dados", disse Moraes.

Aqueles que não realizarem o cadastro dos alunos até o dia 16 de outubro serão atendidos pelo sistema de vagas remanescentes, ou seja, aquelas que sobram conforme o cronograma da rede municipal de ensino. “As famílias que não fizerem o cadastro agora terão a oportunidade de fazerem apenas em janeiro de 2023. Aí fica mais difícil, porque a gente distribui as vagas remanescentes, nas unidades que não foram totalmente preenchidas e, muitas vezes, pode acontecer de não ter vaga próxima de casa. Então, a família tem que estar ciente disso”, ressaltou a diretora administrativa e de planejamento da SME, Rosana Daliner Acosta Marchese.

Neste chamamento, devem ser cadastradas as crianças com as seguintes datas de nascimento:

P4 – Crianças nascidas a partir de 01/04/2018 a 31/03/2019 (de 3 a 4 anos) P5 – Crianças nascidas a partir de 01/04/2017 a 31/03/2018 (de 5 a 4 anos) 1º ano – Crianças nascidas a partir de 01/04/2016 a 31/03/2017 (de 5 a 6 anos)



Como se inscrever



Para os alunos da rede municipal de ensino, a SME forneceu um QR-Code que direciona a um link individual para o acesso e preenchimento das informações solicitadas. Quando a unidade escolar oferecer o ano escolar subsequente, os pais terão a opção de seguir nesta mesmo. Neste caso, o procedimento é mais rápido e simples e, ao final, o aluno terá a vaga garantida no atual CMEI, CEI ou escola municipal.



Caso os pais escolham outra escola, para o ano letivo de 2023, devem seguir as orientações contidas no QR-Code enviado pela SME. O link utiliza o sistema de georreferenciamento, por isso buscará a unidade escolar mais próxima da família. Para efetivar matrícula de quem optou por outra escola é preciso entrar em contato com a unidade escolar indicada e agendar a matrícula. Esse procedimento deverá ser feito no período de 21 de novembro a 2 de dezembro.

Já os pais das crianças que vêm da rede privada de ensino ou que farão o primeiro ingresso na rede municipal deverão acessar o site da Prefeitura (www.londrina.pr.gov.br/matriculas2023) e preencher todos os dados solicitados para concluir a inscrição no processo.

Durante o preenchimento dos dados, os pais precisam se atentar às informações fornecidas. Entre elas, se as crianças têm ou não irmãos estudando na rede municipal e o uso do mesmo CPF do adulto responsável. Essas duas informações são utilizadas pelo sistema de georreferenciamento para colocar as crianças que têm irmãos na mesma unidade escolar e o mais próximo de casa. "O mesmo CPF ajuda na distribuição dos alunos pela rede municipal, porque o sistema vai ler as informações e entender que as crianças são parentes e, nesse caso, priorizará que elas fiquem na mesma escola, caso haja vaga nessa unidade", explicou Marchese.



Documentos necessários