Inscrição para o concurso de 369 professores começa neste sábado (1º)

Os professores aprovados no concurso público trabalharão no ensino fundamental e infantil exercendo uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Para isso, eles receberão um salário de R$ 4.691,09, em que estão inclusos o salário básico, complementação salarial, assiduidade, gratificação de magistério e o auxílio alimentação.

Ao todo, estão abertas 369 vagas de professores municipais. Destas 313 são de ampla concorrência, 37 para afro-brasileiros e 19 para pessoas com deficiência. Para concorrer a uma delas, a pessoa interessada precisa ter, no mínimo, 18 anos de idade e ter concluído o ensino superior em Pedagogia (em licenciatura), ou o Normal Superior ou o Curso de magistério de Nível Médio desde que acompanhado da graduação em Licenciatura plena. A expectativa é que os candidatos aprovados já comecem a trabalhar em fevereiro na Prefeitura de Londrina.

O período de inscrição vai de 1º a 26 de outubro, exclusivamente pela internet, também no site da Cops (www.cops.uel.br) , onde terá um link com o formulário a ser preenchido pelo candidato e o documento que gerará a taxa de inscrição, no valor de R$ 70,00. A lista com o nome dos inscritos será publicada no dia 7 de novembro no mesmo endereço eletrônico.

Começam às 17h deste sábado (1º) as inscrições para os interessados em participar do concurso público visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de PEB 1 (Professor da Educação Básica 1), na função de Docência, da rede municipal de ensino de Londrina. Os interessados devem acessar o edital nº 142/2022 disponível no site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL (Universidade Estadual de Londrina).

Sobre as provas





Este concurso tem três fases, prova objetiva, discursiva e de títulos, que acontecerão todas no mesmo dia, em 27 de novembro, a partir das 13h. As provas objetiva e discursiva terão caráter eliminatório e classificatório. Já a prova de títulos será classificatória e os candidatos deverão entregar os envelopes lacrados com as cópias dos documentos requeridos para os fiscais do certame, na própria sala de aula em que o candidato realizará a prova objetiva e a subjetiva.



A prova será com questões de múltipla, contendo cinco alternativas (a, b, c, d, e), sendo uma delas a correta. Serão aplicadas 12 questões de língua portuguesa, 12 de matemática, seis de tecnologia, 20 de conhecimentos específicos, totalizando 50 questões. Os candidatos que não alcançarem, no mínimo, 50% de acerto na prova objetivo serão automaticamente excluídos do concurso público.

O resultado do concurso será publicado no dia 26 de janeiro de 2023, às 17h, no site da Cops/UEL. Os insatisfeitos poderão interpor recurso, sendo que a homologação final do concurso sairá às 17h, do dia 31 de janeiro. A intenção é que os aprovados comecem a trabalhar na Prefeitura de Londrina a partir de fevereiro de 2023, ministrando aulas já no primeiro semestre letivo do próximo ano.

