Cambé terá novo campus do Instituto Federal; outras quatro cidades do PR também terão campi

O Governo Federal anunciou nesta terça-feira (12) a criação de 100 novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) no país e um dos municípios contemplados será Cambé. O novo campus será onde hoje funciona o Centro de Educação Profissional, na Rua da Lapa, 160. O Centro já oferece cursos técnicos e profissionalizantes, e é administrado em parceria com o Instituto Federal do Paraná (IFPR). O prédio funciona onde era o antigo Colégio Sesi, e foi implementado após articulação da deputada federal Luísa Canziani com o Ministério da Educação em março do ano passado. Só em 2023, foram oferecidas 145 vagas em cursos como programador web, libras, cuidador de idosos e inglês.





O prefeito Conrado Scheller destacou que a confirmação do campus no município é a concretização de uma ação implementada já há algum tempo. “Essa é uma notícia maravilhosa para Cambé. O prédio do antigo Colégio Sesi estava abandonado e nós transformamos no Centro de Referência do Instituto Federal do Paraná. Agora, o Governo Federal acabou de lançar esses novos campus no Paraná e, dos 399 municípios do estado, apenas cinco foram selecionados, e um deles é Cambé. Nós plantamos a semente lá atrás, estamos colhendo hoje e agradecemos todos aqueles que nos ajudaram. O ministro da Educação, Camilo Santana; a Luísa Canziani, Thiago Amaral (deputado estadual), todos que contribuíram. O ensino abre portas e possibilita um futuro e uma vida melhor”, disse o prefeito.

A deputada federal Luísa Canziani reforçou a importância da conquista, e a continuidade do trabalho bem feito na educação do município. “Essa é uma grande conquista para a nossa educação, para a nossa juventude, e eu tenho certeza que haverá de transformar a nossa cidade.”





Além de Cambé, outras quatro cidades do Paraná terão campi do Instituto Federal - Maringá, Araucária, Cianorte e Toledo. Ao todo, o Governo Federal estima abrir 140 mil novas vagas no país, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio. Através do Novo PAC, programa de investimentos coordenado pelo Governo Federal, serão investidos R$ 3,9 bilhões em obras, com R$ 2,5 bilhões são para criar novos campi e R$ 1,4 bilhão para consolidar unidades já existentes, como é o caso de Cambé, com a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos.





O objetivo da ação é aumentar a oferta de vagas na educação profissional e tecnológica (EPT) e criar oportunidades para jovens e adultos, especialmente os mais vulneráveis. Segundo o Governo, a construção de novos campi nos municípios impacta o setor da construção civil, além de gerar emprego e renda, gerando desenvolvimento local e regional. (com Prefeitura de Cambé)