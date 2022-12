Candidatos fazem Prova de Habilitação Específica para Música neste domingo em Londrina

Um total de 78 candidatos, sendo dois treineiros, fazem neste domingo (4) a Prova de Habilidade Específica (PHE) para o curso de Música do Vestibular 2023 da UEL. A prova será aplicada nos períodos da manhã e da tarde, no Centro de Educação, Comunicação e Artes (Ceca), no Campus Universitário. A Prova de Habilidade é realizada antes do Vestibular e tem o objetivo de avaliar o conhecimento do candidato, considerando instrumento e aspectos expressivos da música. Os candidatos podem acessar cartão de inscrição, no portal da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da UEL, onde consta as informações de local e horário da prova.

O resultado da PHE será divulgado no próximo dia 13 de dezembro. Os candidatos que não forem aprovados nessa fase poderão continuam as próximas etapas do Vestibular pela segunda opção de graduação, informada no ato da inscrição. De acordo com o edital, a Prova de Habilidade prevê uma etapa coletiva com questões dissertativas sobre conhecimento teórico de música. Em um segundo momento os candidatos farão uma avaliação individual com leitura musical e execução instrumental. As regras estão previstas no edital do concurso.

Vestibular

20.858 estudantes se inscreveram para o Vestibular 2023 da UEL, que será realizado em duas etapas, em Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. A UEL oferece 3.100 vagas, sendo 2.541 via Vestibular e outras 559 por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu). Um total de 17.250 candidatos deverão fazer as provas em Londrina. Outros 2.577 farão os exames em Curitiba; 561 em Cascavel; 319 em Umuarama e 171 em Guarapuava.

Provas

A 1ª fase, no dia 5 de março, terá 60 questões de Conhecimentos Gerais (Geografia, História, Filosofia, Artes, Química, Física, Biologia, Sociologia e Matemática). Os candidatos aprovados seguem para a 2ª fase, nos dias 2, 3 e 4 de abril, quando serão aplicadas as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação, no dia 2; prova discursiva de Conhecimentos Específicos, no dia 3; e prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais, no dia 4. O resultado da 1ª convocação será divulgado em 4 de maio, no site da Cops.