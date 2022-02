Cartão de Inscrição do Vestibular 2022 da UEL é disponibilizado nesta quinta

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulga no próximo dia 24 de fevereiro, às 17 horas, o Cartão de Inscrição do Vestibular 2022. Os candidatos poderão acessar o documento no site da Cops. A prova será aplicada para 22.587 candidatos, em um único dia, 6 de março, a partir das 14 horas – Prova de Conhecimentos e Redação. As provas serão realizadas em 58 locais diferentes, no campus da UEL, escolas e Universidades em Londrina.

Com o Cartão de Inscrição em mãos, o candidato tem como consultar o endereço do local de prova, número da sala, horário das provas, entre outras instruções.

Conforme descrito no Manual do Candidato, no dia do Vestibular o candidato deverá apresentar o Cartão de Inscrição e, obrigatoriamente, um documento original (com foto). Vale ressaltar que apenas o Cartão de Inscrição não bastará como identificação para ingresso na sala de provas.





Vagas – A Universidade oferece 2.509 vagas, mais 616 pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), totalizando 3.125, em 52 cursos de graduação. A primeira convocação dos aprovados será divulgada em 19 de abril, ao meio-dia. As aulas terão início em agosto deste ano.





Nesta edição do Vestibular, os cursos com maior número de inscritos são Medicina, com 8754 candidatos; Psicologia, com 1067 inscritos; e Direito Matutino, com 920. Esses dois últimos cursos oferecem 30 vagas e 40 vagas, respectivamente. Dessa forma, Psicologia tem 34,57 candidato/vaga e Direito Matutino, 22.

Consulte AQUI relação candidato/vaga.





Manual do Candidato





Os candidatos podem conferir demais informações no Manual do Candidato, que traz instruções úteis sobre o concurso, como calendário, quadro e sistema de vagas, dia de prova, classificação, convocações e listas de espera, matrícula, programas das disciplinas, legislação pertinente e mapa do Campus.





Calendário Vestibular 2022





6 de março: 14 horas – Provas de Conhecimentos (parte objetiva e Redação).





21 horas: Publicação do gabarito provisório da prova de conhecimentos (parte objetiva), no site da COPS.





23 de março – 17 horas: Publicação do gabarito definitivo de respostas objetivas da

Prova de Conhecimentos, no site da COPS.





25 de março: 12h – Publicação, no site da COPS, da relação dos candidatos

que terão a redação corrigida.





19 de abril: 12h – Publicação dos classificados na 1 ª Convocação, no site da COPS.