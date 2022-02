Oficina sobre Modernismo em Londrina inscreve até semana que vem

A oficina “Tupi or not to be: Modernismo e Antropofagia” prossegue com inscrições abertas até a próxima quinta-feira (10).

Os interessados podem se inscrever, gratuitamente

O curso é voltado ao público em geral, a partir dos 15 anos, com foco nos artistas e estudantes de Letras, Artes Visuais, Teatro, Dança, Performance Art, Música, Circo e outros segmentos.





Quem ministra as atividades é o jornalista, professor, dramaturgo e diretor teatral, Renato Forin Jr., que também é um dos curadores da programação do Bibliocircuito, ao lado de Márcio Carreri e de Sueli Bortolin.





Esta iniciativa compõe o projeto Bibliocircuito 21/22, que conta com patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), sendo realizado pela APD (Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná).

A ação comemora os 100 anos da Semana de Arte Moderna, assim como os 87 anos de Londrina e os 70 anos da Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza.





O objetivo é compreender a antropofagia como uma potencial interpretação autocrítica do Brasil, para refletirmos sobre o destino pós-moderno e contemporâneo do país.