CIEE oferece mais 1.500 vagas para cursos on-line e presenciais

O CIEE-PR (Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná) está com mais de 400 vagas disponíveis para cursos gratuitos EAD (ensino à distância) e mais de 1.170 vagas abertas para cursos presenciais - alguns deles de 25 a 29 de julho, tanto para o período da manhã (8h às 12h), quanto para o da tarde (13h30 às 17h30), que acontecem na sede de Capacitação e Cidadania, no centro de Curitiba.

Os cursos mais procurados do formato presencial são: Oratória - A arte de falar em público; Qualidade no atendimento ao público - presencial e telefônico; Linguagem e comunicação; Como ter sucesso nos processos seletivos; Inovação - A competência chave para o sucesso pessoal e profissional; e Informática básica.

Já no on-line, os mais demandados são: Atendimento eficiente ao cliente; Escrita para e-mails profissionais; Excel Básico; Word Básico; e Power Point Básico.

Além desses, a entidade oferece dezenas de outras capacitações, todas gratuitas, com certificação e com foco na qualificação e requalificação profissional de qualquer pessoa com idade acima de 14 anos. As inscrições para os cursos devem ser feitas via portal do CIEE/PR, na aba cursos livres.