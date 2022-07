Investigação sobre a causa da morte de adolescente envolvido em briga em Apucarana é concluída

A Polícia Civil de Apucarana terminou a investigação da morte de um adolescente de 13 anos que brigou na saída do colégio sem responder a principal pergunta do caso. Os investigadores não conseguiram afirmar qual foi a causa do óbito. O inquérito já foi encaminhado à Justiça.



Em nota, a polícia informou que "analisou todas as evidências do caso e, a princípio, a morte não se deu por decorrência das agressões. Laudos complementares estão em andamento para comprovar a verdadeira causa, desconhecida até o momento".



O delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial, Felipe Ribeiro Rodrigues, ouviu 16 pessoas no total, entre familiares, os garotos envolvidos na briga e outras testemunhas. Ele disse que ninguém foi responsabilizado pela morte porque o laudo do IML "ainda não foi conclusivo".







