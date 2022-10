Cinema também é uma importante ferramenta pedagógica

Trajetórias inspiradoras rendem boas histórias. A sétima arte é um exemplo de como os professores formam uma lista em que figuram como personagem principal. Há filmes vistos por diferentes gerações que seguem entre os recomendados - mesmo em tempos em que as perspectivas da profissão passam por transformações.





Atualizada no que diz respeito aos conteúdos, a professora londrinense Viviane Chiamulera também se destaca pelo repertório cultural, sobretudo o cinema - hábito que começou na infância. "O primeiro filme que assisti foi 'E.T.' Eu estava com meu pai e eu tinha cinco anos de idade. Gosto de filmes de ação histórias verdadeiras". Ela conta que só saber que o filme é baseado em fatos reais, anima-se.

Os filmes relacionados à área educacional também estão na lista dos preferidos de Chiamulera. Um exemplo é 'Como Estrelas no Céu' e a professora considera que contribuiu para sua relação com os alunos. "Percebemos como as pessoas diferentes se sobressaem, basta olharmos para elas com mais atenção", diz.





