Colégio de Aplicação e cursinho público aprovam mais de 100 alunos no vestibular da UEL

Vinte e dois estudantes do ensino médio do Colégio de Aplicação da UEL (Universidade Estadual de Londrina) foram aprovados no Vestibular 2024 da UEL. Os alunos conseguiram aprovação em 20 cursos, inclusive em graduações que registraram concorrência alta nesta edição, como o novo curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial e os cursos de Direito, Odontologia, Fisioterapia e Biomedicina.





O CEPV (Curso Especial Pré-Vestibular) da UEL também carimbou presença na lista de aprovados do Vestibular 2024. A iniciativa da universidade aprovou, nesta 1ª chamada, 97 estudantes para cursos como Química, Física, Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Farmácia, entre outros.

O resultado da 1ª convocação do Vestibular foi divulgado na última terça-feira (16) pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos). Foram chamados 2.342 estudantes. A listagem completa pode ser consultada no Portal da Cops. Os aprovados devem fazer para a pré-matrícula obrigatória até o próximo dia 6 de fevereiro no Portal do Estudante. A UEL divulgará o resultado da 2ª convocação no próximo dia 20 de fevereiro, a partir das 12h.





Com relação às cotas, neste vestibular foram aprovadas 32 pessoas com deficiência, 881 provenientes de escola pública, 289 negros de escola pública e 104 negros independente de percurso. O sistema universal registrou 1.036 estudantes aprovados nesta 1ª fase. O candidato mais velho foi aprovado no curso de Geografia e tem 64 anos, enquanto o mais jovem, de apenas 15 anos, escolheu o curso de Pedagogia.

