Secretaria da Administração e Previdência do PR terá concurso com salários de até R$ 7,6 mil

A SEAP-PR (Secretaria do Estado da Administração e da Previdência do Paraná) abrirá, no dia 5 de fevereiro, as inscrições para o concurso público que visa preencher 253 vagas, sendo 203 para cargos de nível superior e 50 para cargos de nível técnico. As remunerações chegam a R$ 7,6 mil.





As oportunidades disponíveis para quem tem o ensino técnico concluído são: técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho, técnico de manejo, fiscal de meio ambiente, fiscal metrológico e técnico de laboratório e meio ambiente. Para essas funções, o salário inicial é de R$ 4,2 mil.

Para os concluintes do ensino superior, há vagas para desenhista industrial gráfico, comunicador social, administrador, assistente social, terapeuta ocupacional, contador, economista, engenheiro ambiental, engenheiro cartógrafo, engenheiro civil, engenheiro de pesca, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, analista de procuradoria, estatístico, médico, nutricionista, pedagogo, profissional de tecnologia da informação, psicólogo, engenheiro de segurança do trabalho, terapeuta ocupacional e bibliotecário. A remuneração chega a R$ 7,6 mil.





Para participar do certame, é necessário pagar taxas de R$ 90 (cargos técnicos) e R$ 130 (cargos de nível superior). As inscrições vão de 5 de fevereiro a 7 de março pelo site. As provas serão aplicadas em 14 de abril. Para mais informações, acesse o edital.





