Com apenas uma edição, Sisu de 2024 abrirá inscrições em 22 de janeiro

As inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) serão abertas em 22 de janeiro. Pela primeira vez, o processo seletivo acontecerá apenas no início do ano e não terá uma segunda edição em junho.





Segundo o edital publicado nesta sexta-feira (29) no Diário Oficial da União, os interessados devem se inscrever entre os dias 22 e 25 de janeiro.

O Sisu é a principal porta de entrada para as universidades federais do país. No ano passado, por exemplo, a seleção disponibilizou 226.399 vagas em 118 instituições públicas.





Essa é a primeira vez que os candidatos terão apenas uma data para se inscrever. Desde sua criação, em 2010, o Sisu é aberto duas vezes ao ano, no início de cada semestre. O governo federal avalia, porém, não haver procura relevante na segunda rodada. Por isso, optou por extingui-la.

O Sisu permite que estudantes se inscrevem para universidades públicas de diversas regiões do país usando as notas do Enem. Segundo o edital, os candidatos podem se inscrever em até duas opções de vaga. Não é permitido, porém, disputar em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno.





Há disputa por ampla concorrência e reservas para cotistas por situação financeira ou raça.

Veja o cronograma do Sisu 2024:





Inscrições: de 22 a 25 de janeiro de 2024

Resultado da 1ª chamada: 30 de janeiro de 2024

Matrículas: de 1º a 7 de fevereiro de 2024

Lista de espera: Os candidatos devem manifestar interesse na lista de espera entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro

Resultado das listas de espera: datas são definidas por cada universidade





