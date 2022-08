Com prova em Londrina, Unicentro abre inscrições para Vestibular 2023

A Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste) abriu nesta segunda-feira (21) as inscrições para o concurso Vestibular 2023, que podem ser feitas até o dia 14 de setembro. A candidatura pode ser feita exclusivamente pela internet, preenchendo os dados neste site. O manual do candidato pode ser obtido aqui.





A taxa de inscrição custa R$ 150 e o boleto bancário é gerado ao final do preenchimento dos dados. Neste ano, também é aceito o pagamento por meio de Pix.



Publicidade





Para o Vestibular 2023, a Unicentro está ofertando 1.220 vagas, sendo 86 reservadas para pessoas com deficiência, em 59 ofertas, de 41 cursos. A partir deste ano, a instituição passa a oferecer o curso de Direito. São 36 vagas e os universitário estudarão no turno matutino.







As provas para o Vestibular 2023 da Unicentro serão realizadas no dia seis de novembro, com locais de aplicação nas cidades de Londrina, Guarapuava, Irati, Cascavel, Chopinzinho, Coronel Vivida, Pitanga e Prudentópolis.