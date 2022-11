Comitê de enfrentamento à Covid recomenda uso de máscaras em locais fechados na UEL

O Comitê Técnico de Enfrentamento à Covid-19 da Universidade Estadual de Londrina (UEL) publicou uma nota informativa, nesta sexta-feira (18), com indicações e recomendações sobre medidas preventivas ao Coronavírus. A ação se dá devido ao aumento de casos da Covid-19 nas últimas semanas na maioria do Estados, inclusive no Paraná, e a diversificação da variante Ômicron. O documento orienta a comunidade universitária sobre alguns cuidados a serem tomados para evitar a disseminação da doença infecciosa.





O vice-reitor, Airton Petris, também membro do Comitê, considera que as ações de prevenção são essenciais neste momento em que os casos voltam a subir. “As medidas que temos que trabalhar ainda são as ações de prevenção. A vacina também é essencial, porque ajuda a reduzir a circulação do vírus e evita o agravamento dos casos. É muito importante que se tome essas medidas para evitar a doença”, afirma.

São recomendadas as seguintes ações: utilizar máscara de proteção facial em ambientes fechados da Universidade; higienizar frequente as mãos com água e sabão ou utilizar álcool 70%; evitar aglomerações nos ambientes da Universidade; reduzir o tempo de permanência no Restaurante Universitário (RU) e nas cantinas; e aderir à campanha de vacinação contra a Covid-19, gratuita no âmbito do SUS, incluindo as doses de reforço – Londrina, por exemplo, inicia neste sábado (19) a segunda dose de reforço contra Covid para maiores de 18 anos.





Com base em análises epidemiológicas, sanitárias e clínicas, a indicação é para que os membros da comunidade que apresentarem sintomas de síndrome gripal procurem imediatamente algum serviço de saúde e que, mesmo em casos de teste negativo para Covid-19, as pessoas com sintomas ou que tenham convivido com outras pessoas com Covid-19 façam uso de máscara de proteção facial em todos os ambientes da Universidade.

Em caso de necessidade de autoavaliação de saúde, com foco no Coronavírus, os membros da comunidade podem ter acesso aos serviços especializados, com por exemplo, o aplicativo Saúde Online PR, que poderá ser baixado para celular ou tablet. Confira na integra a nota informativa do Comitê da Covid.