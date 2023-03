Como conversar com seus filhos sobre ataques em escolas e amenizar o medo

As escolas costumam ser um lugar seguro para os pais deixarem seus filhos. Afinal, estarão num ambiente controlado, supervisionado e organizado especialmente para o seu desenvolvimento. O que fazer, então, quando essa segurança é quebrada e a a escola se torna um local sujeito a violência?



Atentados como os do último dia 27, em que um aluno de 13 anos matou uma professora e deixou outros 5 estudantes feridos em uma escola na zona oeste de São Paulo, podem instaurar insegurança generalizada em pais e alunos. Desde agosto de 2022, houve mais de um ataque do tipo por mês no Brasil.

Para abordar o assunto em casa e lidar com medos e traumas, especialistas recomendam acolher os sentimentos dos filhos e procurar ajuda especializada, quando necessário.



COMO INICIAR UMA CONVERSA SOBRE O ASSUNTO?





No primeiro momento, o mais importante é manter uma postura acolhedora e um espaço de escuta ativa. Segundo Danila Zambianco, doutoranda em Educação pela Unicamp (Universidade de Campinas) e especialista em competências socioemocionais, a abordagem pode mudar a depender de como foi a participação da criança na situação.

Caso o estudante tenha presenciado, a especialista recomenda aguardar as orientações da escola sobre como abordar o assunto em casa.

Porém, caso seja alguém distante do ocorrido, os pais e familiares podem iniciar o assunto comentando sobre a notícia e buscando entender o que o jovem sabe sobre o ocorrido.

Dizer "Ouvi uma notícia bem ruim hoje sobre uma escola, você ouviu?" pode ser uma boa maneira de iniciar uma conversa, afirma a especialista.

A partir daí, Zambianco recomenda sondar o que o estudante sabe sobre o assunto. O ideal é informar de maneira sucinta e também esclarecer informações falsas, evitando julgamentos e suposições.

"Não se deve esconder nada dos alunos, até porque eles têm todas as informações nos celulares", reforça Elaine Alves, pesquisadora do Instituto de psicologia da USP (Universidade de São Paulo) e coordenadora do Niped (Núcleo de Intervenção Psicossocial em Emergências e Desastre).

A indicação é ser o mais realista possível e buscar entender como o jovem se sente e o que gostaria de falar sobre o assunto. "Alguns têm necessidade de falar muito sobre o assunto, outros não. É preciso respeitar isso", diz Alves.



O QUE DEVE SER ABORDADO?





Zambianco recomenda também conversar sobre qual a reação adequada a cada situação. A especialista indica usar frases que questionem, de forma acolhedora, a criança ou adolescente, como "Quando não estamos de acordo com algo, como podemos resolver? Mesmo quando ficamos muito bravos? O que podemos ou não fazer?".

Nessa primeira conversa, a proposta é informar o aluno e abrir espaço para falar sobre os sentimentos. Considerações sobre o porquê de um ataque ser feito ou juízos de valor não são produtivos. "É preciso acolher, ou seja, demonstrar apoio e escuta e não impor sentimentos nesse momento. Deixar que digam como se sentem, quando querem dizer", afirma a especialista.

Também não é recomendado apressar as crianças ou impor o que os pais consideram correto nesse momento, mas sim respeitar a dor e os sentimentos do estudante.



O QUE FAZER SE AS CRIANÇAS ESTIVEREM COM MEDO DE VOLTAR À ESCOLA?





Antes, Zambianco destaca o que não fazer: assistir aos noticiários sobre o tema compulsivamente e comentar com constância sobre o assunto na frente das crianças não é indicado. "Não se trata de esconder o que houve, mas de dar a devida medida para as coisas", afirma.

Lidar com o medo só é possível depois de identificar de onde ele vem. Por exemplo, se o que amedronta é a possibilidade de ocorrer um novo ataque, conhecer as estratégias de segurança que estão sendo estabelecidas pela escola pode ajudar.

A família também pode pensar em estratégias personalizadas. Zambianco sugere frases como: "Quando você sentir medo na escola, o que pode fazer para se sentir seguro?".

Essas estratégias devem ser temporárias, até que o estudante volte a ter a sensação de segurança. A especialista Elaine Alves ressalta que os sintomas do estresse pós-traumático são comuns nos primeiros 30 dias após o acontecimento. Muitas crianças podem apresentar, por exemplo, pesadelos e outros problemas de sono.



COMO A FAMÍLIA PODE LIDAR COM O PRÓPRIO MEDO?





A família deve ser transparente com os jovens, deixando claro que a situação é angustiante e manifestando os próprios sentimentos. "É importante que os pais se coloquem de maneira verdadeira", afirma Alves. "O medo é esperado."

A psicóloga recomenda acolher os próprios sentimentos e reconhecer que são válidos. Além disso, buscar escola e em outras famílias para elaborar as preocupações e entender as estratégias que estão sendo estabelecidas pode ajudar.

Apesar disso, pais e responsáveis devem administrar o próprio medo para que ele não seja transferido às crianças de maneira exagerada.

Para isso, é importante checar a veracidade de notícias e evitar discussões acaloradas no ambiente digital. As estratégias usadas para acalmar as crianças podem ser replicadas pelos próprios adultos, mas também é essencial manter contato com a instituição de ensino e outros órgãos responsáveis para receber informações atualizadas sobre as estratégias de segurança e cobrar políticas de diálogo e acolhimento.



QUANDO PROCURAR AJUDA PROFISSIONAL?





O primeiro passo recomendado pelos especialistas é estabelecer conversas com o jovem e a escola para verificar se há alguma maneira de lidar com a situação internamente.

A educadora Danila Zambianco afirma que não conseguir voltar às aulas, apresentar sofrimento acentuado ou prolongado, e automutilação são alguns sinais que pedem atenção dos pais e familiares.

"São exemplo de situações que podem indicar que precisam de ajuda de algum profissional', aponta.

A psicóloga Belinda Mandelbaum, coordenadora do Laboratório de Estudos da Família da USP, aponta que, muitas vezes, as crianças não manifestam a necessidade de ajuda verbalmente. Muitas têm manifestações emocionais e sintomas psicossomáticos (físicos).

"É preciso haver essa sensibilidade dos adultos entorno para essas diversas manifestações, que podem ser verbais ou não verbais", ressalta. Problemas de sono e alimentação, por exemplo, também podem fazer parte.



CASO O ALUNO TENHA PRECENCIADO, É NECESSÁRIO TROCAR DE ESCOLA?