Estudante faz ameaça e saca revólver na frente de pedagogas em colégio de Arapongas

A Patrulha Escolar da Polícia Militar apreendeu um adolescente de 16 anos que sacou um revólver e ameaçou um colega na manhã desta quarta-feira (29) no Colégio Estadual Irondi Pugliesi, localizado no Conjunto Palmares em Arapongas, no norte do Paraná.





A situação ocorreu durante uma conversa na sala das pedagogas após dois estudantes serem retirados de sala devido a uma discussão. Segundo informações da Secretaria Estadual de Educação (Seed-PR), um dos alunos envolvidos sacou uma arma da mochila e ameaçou o estudante na frente das profissionais, que conseguiram acalmá-lo. Nenhum disparo foi efetuado, mas o adolescente fugiu. A Polícia Militar foi acionada e apreendeu o menor nas imediações. O adolescente foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, mas a arma usada por ele não foi encontrada.

Funcionários do núcleo regional de educação estão no colégio para dar suporte à comunidade escolar e o Governo do Estado infomrou que a Patrulha Escolar reforçou a segurança no local. O Colégio Irondi Pugliese foi inaugurado em setembro de 2022 e tem capacidade para 1,2 mil alunos de ensino fundamental e médio e atende bairros da região sul de Arapongas.





Além disso, em nota, a Seed afirma quer "tem investido em prevenção, como o primeiro Treinamento de Segurança Escolar Avançado em escolas da rede estadual, no último fim de semana, e a instalação do Olho Vivo, uma torre de segurança com câmeras e inteligência artificial para medir comportamentos e situações que possam representar risco à integridade dos alunos e servidores".





