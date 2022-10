Saiba como se candidatar para estudar em universidades no Canadá

De acordo com o ranking da Times Higher Education de 2022, cinco universidades canadenses estão entre as 100 melhores do mundo: Universidade de Toronto (UofT), Universidade da Colúmbia Britânica (UBC), McGill, McMaster e Universidade de Montreal. Além destas, trinta outras universidades canadenses se destacam no cenário global de ensino superior, comprovando a excelência da metodologia de ensino canadense.

A qualidade de ensino das instituções canadenses é reconhecida no mundo todo e as oportunidades na inserção no mercado de trabalho após a conclusão dos estudos, animam os estudantes de diversos lugares do mundo a permanecer em terras canadenses.

Milhares de brasileiros estudam no Canadá atualmente. O país vem se tornando cada vez mais atrativo não apenas pela segurança e qualidade de vida como, também, por apresentar um custo de vida competitivo quando comparado com outros destinos como Estados Unidos e Europa, e a possibilidade de se estudar em inglês e/ou francês.

O mês de outubro não marca apenas o período de outono no hemisfério norte, quando as cores mudam e a região ganha ares de filme romântico, como também é o mês no qual muitos alunos internacionais começam a realizar suas candidaturas para estudar em universidades no Canadá.

College x Universidade

Formar profissionais de alta competência e competitividade é um dos objetivos do Canadá e as universidades e colleges garantem que o profissional vá para o mercado de trabalho totalmente qualificado e pronto para alavancar a carreira.

De qualquer maneira, o estudante só tem a ganhar. De acordo com o QS Graduate Employability Rankings 2022, a empregabilidade de quem se forma em uma universidade canadense com um diploma de bacharelado é de 81%, em média. Quem se forma em um college tem 73.9% de ser contratado por uma empresa canadense assim que se forma. Além disso, o CEO World de 2021 considera o Canadá o 3º melhor país pra se iniciar uma carreira.

Já os colleges são mais focados na formação técnica para o mercado de trabalho e podem possuir valores mais atrativos. Uma boa opção são os programas de transferência universitária, em que o estudante cursa parte do ensino superior no college e depois transfere para terminar o bacharelado na universidade.

As universidades no Canadá são famosas pelo ensino de ponta e por recebem incentivos do governo para desenvolver pesquisas, além de apresentarem excelente infraestrutura dos campi – que podem contar com residências estudantis, complexos esportivos, restaurantes, cafeterias, bibliotecas, dentre outras facilidades.

Bolsas de estudo



Outro atrativo dos estudos no Canadá são as bolsas oferecidas tanto pelo Governo do Canadá, quanto pelas próprias univesidades. As bolsas contemplam estudantes de graduação, mestrado e doutorado.





Entre as bolsas se destacam a Vanier disponível para estudantes de doutorado, as bolsas de pós-doutorado Banting, destinadas a pesquisadores que concluíram recentemente o doutorado ou, ainda, o programa ELAP – Emerging Leaders in the Americas Program, com auxílio financeiro para um semestre disponível para estudantes de gradução matriculados em instituições brasileiras que tenham parcerias com instituições canadenses.





As bolsas oferecidas pelo Ministério de Assuntos Globais do Canadá são avaliadas em $20 milhões ao ano para estudantes e pesquisadores estrangeiros em todos os níveis do ensino superior.





Além disso, as instituições de ensino podem ter seu próprio programa de bolsas para estudantes internacionais, então é sugerido que os interessados consultem as políticas de incentivo das próprias universidades e colleges.