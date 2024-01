Concurso público: Unicentro vai contratar 91 professores efetivos

A Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste) abriu concurso público para a contratação de docentes. No total, são 91 vagas para os campus da universidade em Guarapuava e Irati. A remuneração, em valores brutos, varia de R$ 3.986,32 a R$ 16.565,27, a depender do regime de trabalho e da titulação do professor. O edital de abertura pode ser acessado na página de concursos da Unicentro.







As inscrições online começam na próxima terça-feira, dia 9 de janeiro, e seguem abertas até 8 de março. A inscrição é feita em duas etapas. A primeira delas é o registro dos dados do candidato, seguida pelo envio dos documentos solicitados por meio de protocolo digital, que devem ser anexados conforme as orientações do edital. Importante lembrar que nesse momento também deve ser encaminhado o currículo documentado para a avaliação da prova de títulos.

É cobrada uma taxa R$ 240,00 para a seleção. No entanto, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de sangue e de medula óssea podem solicitar a isenção desse valor. O pedido deve ser efetuado entre 9 e 12 de janeiro, e de 15 a 19 de janeiro.





Além disso, das 91 vagas ofertadas no concurso público, nove são reservadas para candidatos afrodescendentes e cinco para pessoas com deficiência.





Conforme o edital de abertura, a prova escrita está prevista para 19 de maio, enquanto a prova didática deve ser realizada entre 18 de junho e 5 de julho. As datas, horários e locais serão divulgados em editais publicados posteriormente.





