Confira cinco maneiras de usar a nota do Enem

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021, no dia 9 de fevereiro. Agora, com a pontuação em mãos, estudantes de todo o Brasil podem concorrer à vagas em graduações de instituições públicas e privadas por meio de programas do governo federal, além de descontos e bolsas em universidades estrangeiras.

O coordenador do Ensino Médio do Sistema Positivo de Ensino, Wilson Galvão, explica que a nota do Enem abre muitas oportunidades de ingresso no ensino superior, mas é preciso ficar atendo às regras e prazos de cada programa. “Muitos estudantes do Ensino Médio focam sua preparação para passar no vestibular, mas o que eles precisam saber é que o Enem proporciona ainda mais possibilidades”, explica. Pensando nisso, Galvão listou cinco maneiras de usar as notas do Enem.

Prouni





O Prouni (Programa Universidade para Todos), criado pelo MEC (Ministério da Educação) em 2004, trata-se de uma parceria com faculdades particulares para ofertar bolsas de estudo integrais e parciais. O programa é voltado para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio na rede pública de ensino ou que tiveram bolsa integral em escolas particulares.





Para conseguir bolsa integral, o candidato deve ter renda familiar per capita de, no máximo 1,5 salários mínimos (R$ 1.818). Para bolsas parciais, em que o estudante tem 50% de desconto no valor da mensalidade, a renda familiar per capita deve ser de, no máximo, três salários mínimos (ou seja, R$ 3.636).

As inscrições para o programa vão de 22 a 25 de fevereiro, diretamente no site do Prouni.

Sisu





O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) existe desde 2010 e é uma forma de conseguir vagas nas universidades públicas brasileiras. Quem faz a seleção é o próprio MEC. Cada curso, em cada instituição, tem uma nota de corte específica e, para concorrer a uma vaga, é preciso ter alcançado a nota de corte do curso e universidade escolhidos.





Podem concorrer à vagas pelo Sisu estudantes que tenham tirado nota superior a zero na redação do Enem. Além disso, treineiros não podem participar.





O Sisu recebe inscrições a partir do dia 15 de fevereiro, diretamente pelo site.

Fies

O Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), criando em 1999, tem como objetivo ampliar o acesso às universidades, assumindo parte das mensalidades de instituições privadas no decorrer do curso; o estudante deve quitar os valores após o término da graduação.





Qualquer estudante que tenha prestado o Enem a partir de 2010 pode se inscrever no Fies, desde que tenha obtido nota mínima de 450 pontos em todas as áreas do conhecimento e não tenha zerado a redação. A renda familiar mensal per capita deve ser de, no máximo, três salários mínimos (R$ 3.636).





Os juros variam de acordo com a renda familiar do estudante, com crédito total que vai de 50% a 100% do valor da mensalidade.





Para o primeiro semestre de 2022, o Fies tem 111 mil vagas. As inscrições vão de 8 a 11 de março, no Portal do Fies.

Descontos

Atualmente, muitas universidades particulares aceitam o resultado do exame como critério de seleção para seus cursos, enquanto outras oferecem descontos de acordo com a média atingida.





Nesse caso, como são muitas as instituições espalhadas pelo Brasil que trabalham com a nota do Enem, o candidato precisa entrar em contato diretamente com a faculdade desejada para se informar sobre suas regras e exigências específicas.

Universidades estrangeiras





A partir de acordos de colaboração entre o MEC e instituições de diversos países, como França, Canadá e Portugal, faz alguns anos que estudantes brasileiros podem usar a nota do Enem para participar do processo seletivo de universidades estrangeiras.





Em alguns casos, não é preciso sequer fazer provas de admissão, enquanto, em outros, o estudante precisa obrigatoriamente passar por essa fase. “Na Europa, destaca-se a Universidade de Coimbra, em Portugal. Desde 2014, há um acordo de cooperação internacional entre o Inep e as instituições de ensino portuguesas, que garantem o convênio de mais de 50 faculdades entre Brasil e Portugal. Na América do Norte também há instituições nos Estados Unidos e no Canadá”, ressalta Galvão.





Assim como acontece com os descontos nas faculdades particulares brasileiras, o ideal é que o candidato entre em contato com a instituição escolhida para se informar sobre prazos e regras.