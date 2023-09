Confira lista com os possíveis temas para a prova de redação do Enem 2023

Cultura do cuidado no Brasil;

Democratização do sistema educacional do Brasil;

Na tarde desta quarta, 13 de setembro, o Portal Nacional da Educação divulgou uma lista com os possíveis temas de redação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que será no dia 05 de novembro de 2023, domingo.

Na prova de redação do Ensino Médio (Enem) 2018, a prova de redação abordou sobre a ‘Manipulação do Comportamento do Usuário no Controle de Dados na Internet‘, o Portal Nacional da Educação deu uma dica sobre o assunto e recomendou a leitura do decreto da LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014, que se refere ao Marco Civil da Internet promovida pela ex-presidenta Dilma Rousseff em 2014, a palavra chave utilizada na publicação era ‘tecnologia‘.





Na prova de redação do Ensino Médio (Enem) 2019, a prova de redação abordou sobre a ‘Democratização do acesso ao cinema no Brasil‘, o Portal Nacional da Educação fez uma contagem regressiva com o escudo do capitão américa.





Na prova de redação do Ensino Médio (Enem) 2020, a prova de redação abordou sobre o ‘Estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira‘, o Portal Nacional da Educação divulgou uma lista com os possíveis temas para a prova de redação e o eixo temático ‘saúde mental‘ estava fazendo parte das apostas do tema.





Na prova de redação do Ensino Médio (Enem) 2021, a prova de redação abordou sobre a ‘Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil‘, o professor Paulinho Kuririn (credenciado ao Portal Nacional da Educação) acertou o eixo temático da prova de redação (assista o vídeo oficial), sobre ‘cidadania‘.





Na prova de redação do Ensino Médio (Enem) 2022, a prova de redação abordou sobre os ‘Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil‘, o Portal Nacional da Educação divulgou uma lista com os possíveis temas para a prova de redação e o eixo temático ‘a questão da valorização dos povos indígenas no Brasil‘ estava fazendo parte das apostas do tema para o Enem 2022.