Conselho Regional de Farmácia do Paraná abre 65 vagas em concurso com salários de até R$ 8 mil

O CRF-PR (Conselho Regional de Farmácia do Paraná) abriu, na segunda-feira (19), 65 vagas no concurso público da unidade, que disponibiliza oportunidades para profissionais de nível técnico e superior. O maior salário oferecido é para o cargo de farmacêutico fiscal júnior, com remuneração mensal de R$ 8.250,00 para 44 horas semanais de trabalho.







Ao todo, são 45 vagas para o cargo de nível superior. A seleção ainda busca mais 20 técnicos em informática, com remunaração de R$ 2.635,00 mais benefícios, incluindo R$ 1.459,04 em vale-alimentação, plano de saúde e vale transporte. As taxas para participar do certame são de R$ 60 para o cargo de técnico e R$ 90 para o de farmacêutico.

As inscrições seguem abertas até 19 de outubro. As provas serão aplicadas no dia 4 de dezembro. Para ter mais informações, acesse o edital do concurso ou veja o resumo abaixo.