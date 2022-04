Conselho Regional de Administração oferece 260 vagas em concurso com salários de até R$ 6 mil

O CRA-PR (Conselho Regional de Administração do Paraná) publicou o edital com informações sobre o concurso público na unidade, que oferece 260 vagas com salários que variam de R$ 2.675,15 a R$ 6.092,05 (já adicionado o vale alimentação de R$ R$ 1.058,70). Dos cargos ofertados, 259 são em regime de CR (Cadastro Reserva) e apenas um está disponível para admissão imediata. As chances abrangem pessoas com ensino fundamental, médio, técnico e superior.

Para os que têm somente o ensino fundamental, há oportunidades disponíveis na função de motorista (uma vaga imediata e 24 CR) e auxiliar de serviços gerais (25 CR), com salário de R$ 2.675,15.

Para quem tem ensino técnico ou médio completo, há vagas para os cargos de auxiliar administrativo (50 CR), assistente contábil (30 CR) e secretária (30 CR), com salários que variam de R$ 3.127,87 a R$ 4.207,19.





Já para os que possuem ensino superior, o concurso disponibiliza oportunidades para os cargos de administrador (50 CR), advogado (25 CR) e analista de sistemas (25 CR), com salário de 6.092,05.









As inscrições estão abertas desde 28 de março e vão até 5 de maio. Para fazer a prova, que acontece em 29 de maio, os candidatos deverão pagar uma taxa que varia entre R$ 55,00 (ensino fundamental) e R$ 75,00 (ensino superior). Veja abaixo mais informações sobre o concurso.

Concurso CRA-PR 2022





Orgão: CRA-PR

Vagas: 260

Taxa: R$ 55,00; R$ 65,00 (ensino médio e técnico) e R$ 75,00

Cargos: motorista, analista, auxiliar, administrador, advogado

Áreas de atuação: Jurídica, Administrativa, Operacional

Escolaridade: ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e ensino superior

Faixa de salário: de R$ 2.675,15 a R$ 6.092,05

Organizadora: Quadrix

Cidade: Curitiba (PR)

Inscrições: de 28 de março a 5 de maio pelo site.





Com informações de JC Concursos.