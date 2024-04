Concursos públicos da Prefeitura de Londrina recebem mais de 35 mil inscrições em três editais

A prova objetiva será no dia 28 de abril. Pelo edital n° 23/2024, haverá somente essa avaliação para aprovação e classificação dos candidatos; no 24/2024, haverá prova objetiva para todos os cargos; e avaliação de títulos como etapa classificatória somente para os cargos de nível superior; e no edital 25/2024, o cargo de nível técnico terá apenas a prova objetiva, enquanto os de nível superior terão ainda a de títulos.

Por sua vez, as cinco funções mais procuradas no Edital nº 025, que reúne 18 cargos diferentes, foram as de Promotor de Saúde Pública – Odontologia (674); Gestor Social – Serviço Social (643); Promotor de Saúde Pública – Fisioterapia (586); Técnico de Saúde em Radiologia (331); e Jornalista (206).

Nos editais nº 023 e nº 024, os 10 cargos com o maior número de inscritos foram o de Técnico de Gestão Pública (7.895), Promotor de Saúde Pública – Enfermagem (3.898); Agente Condutor de Veículos Leves (2.864); Técnico de Saúde Pública – Assistência de Enfermagem I (1.701); Analista de Proteção e Defesa do Consumidor (1.281); Fiscal do Município – FMA (1.244); Auditor Fiscal de Tributos (1.036); Agente Condutor de Veículos Pesados (995); Agente de Combate às Endemias (920); Gestor Social – Pedagogia (875); e Promotor de Saúde Pública – Psicologia (871).

Já a lista das inscrições deferidas e indeferidas do Edital nº 025/2024, no qual foram inscritos 2.720 candidatos, será publicada nesta terça-feira (16), no site da Fundação Fafipa, que organiza este concurso.

Nesta publicação, dentre os conteúdos disponibilizados, estão reunidas as listas de candidatos e suas respectivas categorias de vagas pleiteadas, incluindo as universais e as reservadas para afro-brasileiros e pessoas com deficiência, que terão direito a 10% e 5% do total de vagas que forem preenchidas nos concursos.

O edital com a relação oficial e homologada de todos os candidatos inscritos nos editais nº 023 e nº 024, que somaram 32.619 inscrições, foi divulgada na última sexta-feira (12), no site da banca responsável pela organização dos certames, a Fundatec – www.fundatec.org.br .

Atualmente, a Prefeitura está com 277 vagas abertas somente levando em conta estes três concursos com inscrições encerradas. Deste total, 151 vagas são destinadas para o Edital nº 023 e outras 108 destinadas ao Edital nº 024. Ainda há mais 18 vagas referentes ao Edital nº 025.

As oportunidades abertas, nestes três certames públicos, são para segmentos e cargos variados como saúde, administrativo, operacional, técnico agrícola, agente funerário, operador de máquinas, motorista funerário, condutor socorrista, técnico em segurança do trabalho e técnico de gestão pública. Também há vagas para jornalista, gestor social, médico, dentista, técnico em radiologia e várias outras funções.

Na análise da SMRH (secretária municipal de Recursos Humanos), Julliana Faggion Bellusci, a adesão aos três concursos públicos é expressiva, reunindo mais de 35 mil inscrições homologadas, entre 47.707 inscrições recebidas, tendo procura para todos os cargos com oportunidades abertas.

“Foi um número alto e que será suficiente para preencher as vagas necessárias e termos bons frutos a partir desses certames. As expectativas são as melhores para as próximas etapas. A adesão foi significativa, principalmente levando em conta o curto tempo para fazer os concursos públicos em 2024, desde a abertura dos editais até as provas, bem como a realização concomitante de vários outros concursos abertos em estados e municípios, e também o Concurso Nacional Unificado, então são várias opções que os candidatos possuem”, afirmou.





Sobre a relação entre o total de vagas disponíveis e candidatos inscritos, Bellusci frisou que não é possível estabelecer um referencial preciso e lógico de concorrência, uma vez que as convocações e demandas por preenchimento de vagas vão sendo alteradas durante a vigência dos editais, havendo rotatividade.

“Vale sempre ressaltar que esse universo de vagas para os concursos não é estanque, mas, sim, mutável. Isso ocorre de acordo com as vacâncias, envolvendo diferentes situações, desde processos de aposentadoria até exonerações, entre outros casos, incluindo a substituição de quadro pessoal e também possíveis vagas novas. Dessa forma, não trabalhamos com a divulgação de relação concorrência por vaga, pois não é um método assertivo para esse formato de certame”, reforçou





MAIS INFORMAÇÕES





O Cartão Informativo com os detalhes acerca do ensalamento do candidato, nos editais nº 023 e nº 24, estará disponível para consulta e impressão a partir do dia 19 de abril, no site da Fundatec. É de exclusiva responsabilidade do candidato a obtenção do Cartão Informativo por meio de impressão.





Quanto ao Edital nº 025, o Cartão de Convocação, reunindo as mesmas informações, será disponibilizado no dia 23 de abril pelo site da organizadora Fundação Fafipa.





OUTROS CERTAMES ABERTOS





Além dos três concursos públicos com inscrições já encerradas, há um quarto cujo as inscrições foram abertas nesta terça-feira (16) para o cargo de Procurador do Município, via Edital nº 067/2024. Por meio deste, será formado cadastro de reserva para o suprimento de possíveis vagas a serem abertas, conforme a demanda da Procuradoria-Geral do Município.





Também está em andamento o Teste Seletivo para professores da rede municipal de ensino, aberto pelo Edital nº 038/2024. Ao todo, são 280 vagas para professores de Educação Básica e Educação Física. Quase 3 mil pessoas se inscreveram para participar desta seleção.





Segundo Bellusci, todos os concursos que serão executados em 2024, mesmo com uma banca contratada para conduzir os editais, exigem uma operacionalização refinada nos bastidores, onde uma série de trabalhos ocorrem pela Secretaria de Recursos Humanos.





“Temos muita movimentação por trás no sentido de suporte e acompanhamentos, com o atendimento a inscritos, respostas a questionamentos no cotidiano, entre outras programações. Sabemos que um concurso público gera uma ansiedade natural nos candidatos, há a necessidade de explicarmos todos os passos do cronograma para que eles consigam realizar corretamente cada etapa e suas provas. Por isso, também fazemos as transmissões ao vivo pela internet com orientações para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Tudo está ocorrendo dentro da conformidade do processo, incluindo as datas previstas”, concluiu.