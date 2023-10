Cursinho promove plantão para vestibular da UEL no Villa Rica em Londrina

O tradicional plantão de véspera do Sigma será no dia 28 de outubro (sábado), das 13 às 19 horas, no Espaço Villa Rica, em Londrina (Rua Piauí, 211, Centro). As inscrições podem ser feitas neste link.







Também é possível assistir ao plantão gratuitamente pelo Youtube do Sigma.

Além das últimas dicas para o vestibular da UEL, haverá distribuição de brindes e sorteio de camisetas.





No Plantão de Véspera para a 1ª fase da UEL, os professores darão dicas fundamentais de como resolver as questões e ainda lembrarão alguns cuidados:

- Cuidados com as pegadinhas.

- Tempo a ser gasto para cada questão.

- Assuntos mais recorrentes nas provas da UEL.

- Tipos de perguntas mais comuns nas provas.

- Quem já participou do plantão sabe que é uma tradição os professores do Sigma “chutarem” temas que acabam sendo cobrados no vestibular.





A equipe do Sigma é formada por um time que conhece a fundo a prova da UEL e traz dicas assertivas para ajudar na resolução das questões.

Sigma Resolve





Outro evento que já está virando tradição é o Sigma Resolve. Na edição do vestibular UEL 2024, a resolução das questões será gravada para ser postada no Instagram e no Youtube do Sigma a partir do dia 30 de outubro.