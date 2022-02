Curso Pré-Vestibular da UEL faz seleção para instrutor bolsista

O CEPV (Curso Especial Pré-Vestibular) da UEL (Universdidade Estadual de Londrina) está com inscrições abertas para instrutor bolsista até o dia 14 de fevereiro.

Estudantes dos cursos de Graduação da UEL que não sejam do período integral (exceto cursos de licenciatura) podem participar. É vedada a inscrição a estudantes que estiverem no último ano do curso.

Serão selecionados instrutores para as áreas de Artes, Biologia, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia/Atualidades, Gramática, Inglês, Literatura, Matemática, Química, Redação e Sociologia.





As vagas ofertadas são para suplência, disponíveis a partir de abril de 2022, em respeito à ordem classificatória do processo.





Cada candidato pode se inscrever em apenas uma área. A bolsa para os estudantes é de R$ 410,40.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a bio da conta do CEPV e acessar o link do formulário de inscrição.







O processo será realizado em três etapas, eliminatórias e classificatórias.





A primeira etapa será uma redação e exige nota para aprovação igual ou superior a 7,0.





Na segunda etapa, o candidato deve enviar um plano de aula (a partir de temas previamente selecionados), uma aula em vídeo com a aplicação do plano, materiais em slides ou imagens utilizados em aula.





Por fim, o candidato terá o currículo analisado, assim como o formulário de inscrição e uma entrevista.