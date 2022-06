Datas para candidaturas a vagas remanescentes são prorrogadas pela UEM

A DAA (Diretoria de Assuntos Acadêmicos) da UEM (Universidade Estadual de Maringá) prorrogou algumas datas para candidaturas ao ingresso nas graduações presenciais via vagas remanescentes, aquelas não preenchidas após a última chamada nos vestibulares. Ao todo estão abertas 1.470 vagas. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Elas são destinadas aos candidatos que participaram do vestibular ou do PAS (Processo de Avaliação Seriada) em 2021, aos participantes do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), e aos refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade.

Anteriormente, a DAA havia publicado um edital com a descrição dos requisitos necessários, bem como do quantitativo de vagas para a primeira chamada. A diretoria republicou uma portaria, na última segunda-feira (20), fazendo a prorrogação de datas.



PRIMEIRA CHAMADA





Com as alterações de datas, o prazo de solicitação das vagas é até esta quarta-feira (22). A chamada é destinada aos candidatos que prestaram o vestibular ou a terceira fase do PAS em 2021, ficaram na lista de espera e não chegaram a ser convocados para efetuar matrícula. Os resultados serão divulgados no dia 23 de junho (quinta-feira), após às 14h, com prazo para matrícula até 26 de junho.Tudo deve ser feito pela internet.

Continua depois da publicidade



SEGUNDA CHAMADA





Com a prorrogação de datas, candidatos que participaram de alguma edição do Enem, a partir de 2009, podem solicitar vagas de 29 de junho a 1º de julho. Não precisam ter prestado vestibular na UEM, mas não podem ter zerado em qualquer das provas do Enem, inclusive na redação. No dia 8 de julho, a DAA publicará no site o edital com o resultado. A partir daí, os aprovados poderão fazer as matrículas até 12 de julho.





TERCEIRA CHAMADA