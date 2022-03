Veja dicas para a resolução da prova do Vestibular UEL 2022

O Vestibular UEL 2022 ocorre neste domingo (6). Com a proximidade da data, é comum que os candidatos sintam-se ansiosos e até mesmo confusos com os passos a serem seguidos para fazer uma boa prova. Pensando nisso, a orientadora de estudos Sílvia Miccoli, do Curso Prime, separou algumas dicas para que os vestibulandos se saiam bem na resolução da prova. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE Continua depois da publicidade Continua depois da publicidade Segundo a orientadora, é importante relaxar e manter a calma nos dias que antecedem a prova, por isso, os candidatos que estão com a rotina de estudos em dia devem tirar esse momento para se cuidar. “Não adianta querer estudar conteúdos novos ou fazer longas maratonas de revisão, o momento pede que você cuide, principalmente, da saúde mental”, alerta. Além disso, no dia da prova, é essencial que o vestibulando tenha a organização e planejamento para solucionar as questões bem definidos, isso possibilitará que ele alcance o sucesso e ajudará a manter a ansiedade controlada. Caso o candidato seja tomado pela ansiedade durante a aplicação da prova, ele deve buscar controlá-la por meio de exercícios de respiração. A orientadora ensina a praticar uma respiração profunda seguida de expiração rápida por até três vezes seguidas. “É uma ação que oxigena o cérebro e libera hormônios da calma na nossa corrente sanguínea”, explica. Continua depois da publicidade



Formato da prova



Neste ano, a redação do Vestibular será composta por um texto em prosa, ainda não há informações do modelo a ser pedido, diferente do ano passado, em que foi dissertativo-argumentativo. Tudo indica que a UEL vai avaliar, principalmente, a competência da escrita dos candidatos, com ênfase em interpretação. Por isso, é preciso ler com atenção os textos de apoio. Em relação às questões gerais, será mantido o formato adotado em 2021, com 36 questões de conhecimentos gerais, 10 questões objetivas de língua portuguesa e literatura (considerando as obras de leitura obrigatória) e quatro questões de língua estrangeira.



Resolução da prova



Na hora de resolver a prova, uma dica de Miccoli é iniciar pelas questões mais fáceis e/ou na área de domínio em que o candidato se sinta mais confortável. Em seguida, ele deve resolver as mais complexas, mas que ainda tenha certo conhecimento sobre o tema, elas exigirão mais tempo. Por fim, deve-se partir para as questões sobre as quais ele não tenha conhecimento ou tenha muitas dúvidas. Caso seja necessário “chutar” alguma questão, é importante ter estratégia: a dica é eliminar primeiro as respostas que sejam muito fora da realidade ou não tenham qualquer conexão com o enunciado. Além disso, o candidato também deve observar as quatro alternativas marcadas anteriormente e posteriormente, de modo a fazer uma média e escolher a que menos apareceu. O candidato também deve se atentar ao tempo destinado à resolução de cada questão. Como a prova tem cinco horas, ao menos uma hora e meia deve ser reservada para a redação. Dessa forma, sobra, em média, quatro minutos para cada questão. É importante manter o tempo necessário para preencher o gabarito com calma.



Erros frequentes