Educação divulga novo edital do PSS para professores de Educação Profissional

As inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratações temporárias de professores da Educação Profissional abrem nesta sexta-feira (18), às 9h. O PSS também é para professores e pedagogos em escolas indígenas, quilombolas e itinerantes; tradutores e intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais); além de professores para o Celem (Centro de Línguas Estrangeiras Modernas), da rede estadual de ensino, e também para o Dancep (Grupo de Dança Contemporânea do Colégio Estadual do Paraná).







As inscrições ocorrem exclusivamente no site www.pss.pr.gov.br e o prazo se encerra às 18h do dia 7 de dezembro. Para quem tiver alguma dúvida, há um guia de inscrição com o passo a passo e as principais dúvidas.



Diferente do processo seletivo já feito neste ano pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR) para professores e pedagogos da Educação Básica e também da Educação Profissional (edital nº 30/2022), este PSS (edital nº 70/2022) não tem taxa de inscrição nem provas objetivas ou didáticas. A seleção dos profissionais será apenas por meio de prova de títulos: escolaridade e aperfeiçoamento profissional, além de tempo de serviço.







Para a Educação Profissional, por exemplo, é necessário ter diploma de licenciatura plena ou de graduação/habilitação (bacharelado/tecnologia) na respectiva área de inscrição. Entre as principais áreas de atuação estão Administração, T.I (Desenvolvimento de Sistemas), Agronegócio, Gestão Industrial (Planejamento e Controle de Produção), Enfermagem, Farmácia e Estética.







As diversas escolaridades obrigatórias e pontuações para os diferentes processos de seleção estão detalhadas no edital, bem como os locais de atuação. As vagas para os professores são de até 40 horas semanais, cuja remuneração chega a R$ 5.545,86 (incluindo gratificação e vale-transporte).





O PSS será válido para o ano letivo de 2023 e a classificação provisória está prevista para ser divulgada a partir do dia 14 de dezembro no site da Seed-PR, com a classificação final prevista para o dia 21 de dezembro.