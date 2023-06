Educação pública do Paraná terá tecnologia sul-coreana nas salas de aula

O governador do Paraná assinou nesta quarta-feira (28) um termo de cooperação com a startup sul-coreana RIIID, que é uma referência em tecnologia educacional, para o uso de novas tecnologias na rede estadual de ensino do estado.





Entre as ferramentas desenvolvidas pela startup, estão sistemas que utilizam IA (Inteligência Artificial), algoritmos para previsão e mapeamento do aprendizado dos estudantes, sistema de recomendação de conteúdos com base no perfil de cada aluno e de PLN (Processamento de Linguagem Natural).

Publicidade

Publicidade





Segundo Ratinho Junior, o intercâmbio de informações e experiências com outros países é uma forma de avançar ainda mais na educação pública. “Em nossa visita à Coreia do Sul, tivemos a oportunidade de conhecer novas tecnologias de ensino como as da startup RIIID, que é uma referência neste segmento e detém diversas patentes mundiais na área de tecnologia educacional”, afirmou.





“Nada substitui a relação entre professor e aluno, mas aqui no Paraná nós temos buscado novas ferramentas para auxiliar os docentes a modernizarem as suas aulas, tornado-as mais interativas e utilizando a tecnologia, que faz parte do nosso cotidiano, em benefício do aprendizado”, acrescentou o governador.

Publicidade





O protocolo prevê a comercialização e a representação exclusiva de sistemas, soluções, equipamentos e demais acessórios da RIIID e de seus parceiros comerciais, bem como o intercâmbio e a cooperação tecnológica entre as áreas técnicas da Celepar e da startup para o desenvolvimento de novos sistemas, soluções e equipamentos.





A partir de agora, a Celepar coordenará um trabalho conjunto com a empresa para a adaptação de ferramentas como a IA (Inteligência Artificial) às características da educação paranaense. A companhia será responsável, em conjunto com técnicos da Secretaria de Estado da Educação, por adequar os sistemas sul-coreanos às dinâmicas da rede estadual de ensino.

Publicidade





De acordo com o presidente da Celepar, Gustavo Garbosa, o compromisso da empresa é sempre trazer o que há de melhor em tecnologia para tornar os serviços públicos do Paraná mais eficientes. “No caso da RIIID, a ideia é criar um sistema de inovação para auxiliar os professores em seus métodos pedagógicos, ajudando os estudantes a aprenderem mais e melhor”, disse.





“A equipe da Celepar vai atuar para que a IA coreana entenda como o processo pedagógico funciona no Paraná, que difere da realidade da Coreia do Sul, de forma a otimizar o seu funcionamento, aprimorando-a à nossa realidade”, complementou Garbosa, que informou ainda que a perspectiva é de que os primeiros projetos-pilotos possam começar a ser implementados em algumas unidades escolares a partir de agosto deste ano.

Publicidade