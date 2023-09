Em ato público, alunos protestam contra suspeita de pressão em colégio de Sarandi

Alunos do Ensino Médio das escolas de Sarandi promoveram uma manifestação contra o governo do Estado na quarta-feira (30) para protestar contra o Novo Ensino Médio e contra uma possível opressão exercida sobre o Colégio Estadual Jardim Panorama. A data coincide com a do massacre de professores em Curitiba, em 1988, que é recordado por ações dos docentes do Paraná em todos os anos.

A escola estadual entrou em evidência desde que alunos, em uma atividade avaliativa de Artes, fizeram um vídeo ironizando as más condições de infraestrutura do colégio. A gravação viralizou nas redes sociais e, desde então, servidores da Seed (Secretaria Estadual de Educaçã) e da Fundepar (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional) passaram a fazer seguidas inspeções administrativas.

Alunos cobram Ratinho Jr. por melhorias em escola de Sarandi e vídeo viraliza na web



Em frente à escola estadual, alunos carregaram cartazes e gritavam palavras de ordem a favor da revogação do Novo Ensino Médio e contra a ação da pasta de Educação. “Fizemos o ato [de quarta-feira] em razão da posição que o Núcleo [Regional de Ensino] tomou ao ver o vídeo de denúncia que alunos do [colégio jardim] Panorama fizeram. Era um trabalho escolar de tema livre, quando os alunos viram a situação da escola, resolveram mostrar a realidade. Ao invés de o Núcleo ver esse video e tomar uma ação, de oferecer condições pra mudar isso, eles resolveram reprimir, fazer pressão em cima dos alunos. Foram um dia no colégio, chamaram os alunos sem consentimento dos pais, a pressão que eles fizeram levou um aluno a desmaiar. Começaram a cair em cima da direção da escola”, relatam membros do Comitê Revoga N.E.M./Sarandi-PR, que organizaram o ato - o coletivo é composto por 15 estudantes.

Os alunos ressaltam a liberdade de poderem expressar suas opiniões e consideram que a inquirição aos estudantes foi uma tentativa de censurá-los. “Nós repudiamos essa ação e, mesmo depois de isso ter tomado repercussão, o Núcleo não se explicou, muito menos pediu desculpas para os alunos pelo o ocorrido”, defendem.





Segundo os organizadores, o objetivo do protesto era lutar pela liberdade de expressão. "E mostrar que vamos, sim, lutar pelos nossos direitos e também denunciar essa ação vergonhosa que o Núcleo Regional de Maringá tomou", argumentam.

A Seed (Secretaria Estadual de Educação) voltou a sustentar, em comunicado oficial, que “considera importante a iniciativa dos alunos, em termos de exercício de cidadania dentro da atividade proposta e defende a liberdade de expressão dos mesmos”.



Suspeita de perseguição e 'equívoco'

As suspeitas de pressão por parte da Seed e do Fundepar surgiram logo após o vídeo dos alunos viralizar devido às constantes visitas de avaliação e fiscalização. Embora sejam voltadas para a direção da escola, os alunos autores do video foram chamados para uma oitiva, que chegou a provocar uma crise em um deles.

Na segunda-feira (28), deputados estaduais do bloco PT-PDT, de oposição ao governo, cobraram do governador Ratinho Junior (PSD) apuração e providências em relação às suspeitas de perseguição contra alunos e professores do Colégio Jardim Panorama.