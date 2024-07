Em Jacarezinho, escolas rurais são tema de exposição da UENP

“O cotidiano das escolas rurais de Jacarezinho (PR) contado por alunos de 1970” é o tema da exposição que foi realizada no Centro de Ciências Humanas e da Educação da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), campus Jacarezinho. A exposição, da mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, Juliana Carolina de Andrade Krone, buscou trazer aos olhos do público aspectos físicos, culturais e educacionais dos colégios rurais do município de Jacarezinho da década de 1970.







Com o objetivo de despertar interesses e inquietações, o projeto proporcionou uma compreensão aprofundada sobre um passado quase que esquecido do município. Segundo Krone, é essencial o entendimento sobre esses colégios para que o imaginário e as concepções socioculturais sobre eles e suas realidades se fortaleçam.

“Quando estudamos sobre as escolas rurais, vimos que elas foram responsáveis por alfabetizar mais da metade da população brasileira do século passado, e, atualmente, elas se encontram em grande esquecimento. As escolas rurais que ainda existem estão resistindo. É um movimento de legitimação e luta”, expõe a mestranda.





Para o orientador do trabalho, Luís Ernesto Barnabé, foi uma oportunidade de relembrar esse passado. “É preciso atuar contra o esquecimento da trajetória daqueles que vieram antes de nós, para que saibamos quem somos nós”, pontuou o professor.

